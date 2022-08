Final do Concurso Toca Aí! irá destacar a força dos músicos de rua no Centro

O concurso de música de rua do país já tem sua final marcada! Após três eliminatórias, a final do Toca Aí!, que está na sua segunda edição, irá distribuir mais de R$ 25 mil em prêmios.

O evento foi organizado pelo Pátio Metrô São Bento, em uma parceria com a Tatu Cult, com o objetivo de destacar os artistas que atuam como músicos nas ruas. A maioria dos artistas costumam realizar apresentações em espaços públicos, frequentados por um grande número de pessoas, e ao final, recebem doações através do “chapéu”.

Isabela Parrón, gerente de marketing do Pátio Metrô São Bento comenta sobre a disputa, “Um dos principais objetivos do concurso é o de valorizar a arte urbana e as suas manifestações, dando visibilidade aos músicos que atuam no cotidiano da cidade”.

A cada nova edição, é possível notar a presença marcante do público durante apresentações. Familiares e amigos também garantem presença no local para prestigiar os participantes, e até quem transita pela região também decide parar para ficar de olho nas apresentações.

“Foram três meses de programação, mais de 80 shows, e público estimado em mais de 10 mil pessoas. O Toca Aí está sendo palco da diversidade e a população tem tido a oportunidade de usufruir de muita música de qualidade”, completa Isabela.

A 3ª eliminatória, aconteceu no sábado (13), e contou com diversos estilos de música, encenações e marcada por muita dança. As últimas vagas da final foram preenchidas por: Mano Hick, Peça Seu Cover e Bárbara Fagundes. Os finalistas já se preparam para a final, e até prometeram surpreender os jurados e o público.

Marina Meyer, mestre de cerimônias do Grupo Peça Seu Cover garante “Para a final, nós pretendemos preparar algo muito diferente e ousado do que costumamos fazer. Isso é bom para testarmos nossos limites e percebermos que somos capazes de nos adaptar a diversos espaços”.

“Após esses 16 anos de música, sendo 9 desses de arte de rua, estar em um concurso como esse e chegar aonde eu estou, é muito gratificante. Terá música LGBTQIAP+, música preta e nordestina. É disso que o nosso país precisa”, afirma a cantora, Bárbara Fagundes, emocionada após se classificar para a grande final.

Mano Hick, também aproveitou para comentar sobre a disputa “O concurso abre portas e dá oportunidade para novos artistas”.

“Fazemos nossas músicas com o intuito de sempre passar uma mensagem. Na última apresentação, falamos sobre a precariedade dos hospitais públicos e a falta de investimento nesse setor. São reflexões como essas que pretendemos continuar levando”, completa.

Programação da Grande Final

Para a decisão deste sábado, estão classificados Cauê Chimera e Grupo; Jesus Kelvin; Samburbano; Nalla e banda; Banda Cucamonga; Wannie Ramos; Mano Hick; Peça Seu Cover e Bárbara Fagundes.

Os competidores exploraram diversos ritmos, trazendo apresentações completas de pluralidade existentes no país. “As apresentações não chamam a atenção do público, elas agarram, fazendo o transeunte imergir naquela performance”, disse, Flávia Marques, uma das juradas.

Cada artista terá o tempo de 15 minutos para realizar sua apresentação. Lá, uma bancada de jurados será responsável por escolher o grande ganhador do concurso. Entre os especialistas do júri estão nomes conceituados como:

Michelly Mury – Há mais de vinte anos atua à frente de projetos dentro e fora do Brasil. Criadora da Alfazema, consultoria estratégica em inclusão e diversidade para projetos culturais. Atualmente, é Curadora e Coordenadora Artística da Casa Natura Musical. Também atua como curadora do Festival TOCA (RJ) e de agências como a Lemme, Pipoca, Cely e Atenas (SP).

Rodrigo Mancusi – Cantor, ator e compositor. Formou-se em Artes Cênicas pela Escola Superior de Artes Célia Helena. Atualmente canta, compõe e toca flauta na banda autoral Abacaxepa, com a qual já fez shows em cidades do Brasil e em lugares renomados como Auditório Ibirapuera, SESCs, Cinemateca Brasileira, Unibes cultural, Teatro Oficina e muito mais. No teatro foi dirigido por diretores como Marco Antônio Rodrigues, Oswaldo Montenegro, Bete Dorgam e outros.

Claudia Assef – Autora dos livros “Todo DJ Já Sambou”, “O Barulho da Lua” e “Ondas Tropicais”, Atua no jornalismo especializado em música desde o final dos anos 90, tendo trabalhado em jornais como Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e revistas especializadas em música. Em 2001, a jornalista estreou no rádio, com um programa semanal na 97FM (Energia). Como curadora, Claudia esteve envolvida na criação e/ou desenvolvimento do Sónar São Paulo, Skol Beats, Nokia Trends, Dia da Música Eletrônica, Virada Cultura, SP na Rua, entre outros. Diretora de conteúdo do site Vírgula. Idealizadora do programa Todo Mundo é DJ.

Os finalistas da disputa irão receber, respectivamente, os prêmios de: R$ 10 mil (campeão); R$ 5 mil (segundo lugar); R$ 3 mil (terceiro lugar) e do quarto ao nono lugar R$ 1 mil.

O show de encerramento fica por conta da Banda Abacaxepa, que promete fechar o Concurso com alto astral. A banda possui uma pegada teatral, que valoriza a cultura brasileira e tem em seu discurso, a desconstrução da normatividade no comportamento e na estética. Suas referências são os artistas do movimento tropicalista e artistas atuais, como as Bahias e a cozinha mineira e Anelis Assumpção.

Jacó Oliveira, Diretor de Estratégia de Diversidade na Tatu Cult, ressalta “O objetivo do projeto sempre foi fortalecer a música de rua, e nessa edição nos atentamos ainda mais à questão da pluralidade, diversidade e inclusão da equipe, artistas e público. Garantimos a acessibilidade física e de conteúdo com intérpretes de libras e transmissão on-line. E dados concretos desses impactos estão sendo consolidados através de um censo de diversidade, uma iniciativa urgente para o setor cultural”.

“Estamos muito felizes com o que construímos no Toca Aí!. Artistas excelentes passaram por nós e estamos prestes a concretizar mais uma edição do Concurso com a sensação de missão cumprida.”, finaliza Isabela Parrón.

SERVIÇO

2º Concurso de Música de Rua Toca Aí!

Realização: Pátio Metrô São Bento e Tatu Cult

Final: 20 de agosto – das 12 às 17h

Entrada: gratuita

Local: Pátio Metrô São Bento – Praça da Colmeia

Confira a programação completa: https://patiosaobento.com.br/toca-ai/