Financiamento imobiliário une fintechs e loteadoras

Uma pesquisa sobre moradia realizada pelo QuintoAndar, em parceria com o Instituto Datafolha, 88% dos brasileiros moram em casas. Nas cidades do interior, a preferência dos brasileiros por casa é ainda maior – 92% dos entrevistados. A procura por condomínios vem aumentando nos últimos anos, como revela outro levantamento realizado pela Datastore, empresa especializada em pesquisas de demanda no setor imobiliário: 28,08% das famílias brasileiras com renda superior a 1,5 mil/mês, até as altas rendas, têm a intenção de comprar imóveis nos próximos 24 meses. Isso corresponde a mais de 14,25 milhões de famílias, o quinto recorde sucessivo de maior demanda do século.

E a procura por terrenos em condomínios e loteamentos vem crescendo. De acordo com a Brain Inteligência Estratégica, em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), 40% dos brasileiros pretendem construir ou adquirir uma casa nova neste ano. A pesquisa, realizada em nível nacional, é considerada um termômetro no segmento imobiliário.

De olho nesta tendência e disponibilizar financiamentos flexíveis, incluindo o terreno e o imóvel, e tecnologias de engenharia para garantir a entrega das obras no menor tempo possível, a Cipasa Urbanismo fechou parceria com TecHome, unidade de negócio da Tecverde e a fintech Homelend.

Além de agilizar e flexibilizar financiamentos, a TecHome também vai prestar assistência aos compradores durante todo o processo, gerenciando a obra e quaisquer questões burocráticas do Alvará de Construção até o Habite-se. O tempo entre a assinatura do contrato e entrega das chaves pode variar de acordo com a previsão do loteamento e a viabilidade de pagamento dos moradores.

“As pessoas procuram empreendimentos com mais espaço e qualidade de vida. Ao mesmo tempo, muitos compradores não têm conhecimento ou não querem se envolver com a construção da casa e a ‘solução 360’ da Tech Home vem para encurtar a tomada de decisão, acelerando a venda e o início das obras”, comenta Rogério Riquelme, Diretor da Cipasa Urbanismo.

É uma operação feita em duas etapas: na primeira é oferecida a compra da casa para o cliente que já está na base da Cipasa. O Departamento de Marketing da TecHome entra em contato, seguindo as diretrizes da LGPD; o cliente dando o aceite na compra da casa, ocorre a migração do financiamento do lote para a fintech, que em contrapartida faz a quitação do saldo devedor com o loteador.

“As principais vantagens são a quitação do lote, pois o loteador recebe de forma antecipada e o adensamento do empreendimento, que leva de 90 a 180 dias para ficar pronto, a depender do tamanho”, explica Eduan Guérios, gerente de Novos Negócios da Tecverde.