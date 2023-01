Fintech do Grupo Energisa, Voltz é nova associada da ABCD

Seguindo a estratégia de fortalecer a atuação e representação no mercado, a Associação Brasileira de Crédito Digital anuncia a Voltz como sua nova associada. Fintech do Grupo Energisa, que há mais de 117 anos fornece energia elétrica para milhões de pessoas, a instituição financeira opera há dois anos e pretende em breve alcançar mais de um milhão de clientes atendidos em todo o país, consolidando-se no ecossistema das utilities.

A Voltz trabalha com parcelamento de débitos para clientes Energisa, por meio de atendimento digital, via CCB, concessão de crédito ao cliente ou via cartão de crédito; antecipação de recebíveis e crédito para fornecedores Energisa com contratos ativos; empréstimo pessoal para pessoas físicas com contratação direta pelo aplicativo da Conta Voltz; e conta digital gratuita com PIX, cartão com função crédito e acesso a produtos como empréstimo pessoal e recarga.

“Estamos caminhando consistentemente para atingirmos um milhão de contas abertas, processo que pode ser feito hoje até via WhatsApp. Nossos clientes já movimentam milhões de reais em pagamentos de conta, transferências entre pessoas, uso de cartão de crédito, entre outros serviços”, detalha Daniel Orlean, co-presidente e fundador da fintech.

Segundo o executivo, a Voltz alcançou o volume de R$ 400 milhões antecipados a pessoas jurídicas de janeiro a novembro de 2022. No total, já foram R$ 680 milhões, com mais 270 fornecedores atendidos. Já o produto voltado ao financiamento à cadeia de suprimentos, lançado no início de 2022, atingiu quase R$ 60 milhões originados em crédito aos parceiros da instituição.

“Para 2023, vamos lançar novos produtos de crédito, evoluir os aplicativos e sistemas de Conta PF e Conta PJ e avançar com soluções para outras utilities. Nossa perspectiva para 2023 é consolidar-se como o hub de serviços financeiros do Grupo Energisa, oferecendo inclusão digital e financeira para milhões de brasileiros e, com base nessa experiência, expandir a oferta para outras utilities, não apenas do setor elétrico”, afirma Tiago Compagnoni, também co-presidente e fundador da fintech.

A associação à ABCD, de acordo com Compagnoni, tem o objetivo de participar ativamente e colaborar com o avanço das regulamentações e decisões estratégicas do setor e interagir com outras empresas de ponta do segmento.

“Em nossos primeiros dois anos levamos produtos financeiros para o ecossistema do Grupo Energisa – dentro da empresa, para nossos clientes e nossos fornecedores – mas vislumbramos também a possibilidade de expandirmos as soluções desenvolvidas para outras utilities, que enfrentam desafios complementares e semelhantes. Acreditamos que esse é o caminho para democratizar o acesso ao crédito às pessoas que antes estavam impossibilitadas por qualquer razão de conseguirem crédito pelos meios tradicionais”, finaliza.

Para Claudia Amira, diretora executiva da Associação Brasileira de Crédito Digital, “a chegada da Voltz fortalece a presença da entidade nas principais discussões do segmento graças à ampliação dos perfis e expertises das associadas.”

Informações sobre todos os membros da Associação Brasileira de Crédito Digital estão disponíveis em https://creditodigital.org.br/membros-associados/.