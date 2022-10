Fintechs FortBrasil, Qred e Zippi são as mais novas associadas à ABCD

A Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD) acaba de anunciar a chegada de FortBrasil, Qred e Zippi ao seu quadro de associadas. O movimento faz parte da estratégia de expansão traçada pela entidade para este ano e que busca ampliar sua atuação em prol do setor de crédito digital, que segue em crescimento. De acordo com a 2ª edição da Pesquisa Fintechs de Crédito Digital, feita em parceria entre a ABCD e a PwC Brasil, o segmento foi responsável pela concessão de R$12,7 bilhões em 2021, quase o dobro do registrado no ano anterior.

Na avaliação de Claudia Amira, diretora executiva da associação, a chegada das novas associadas fortalece a representatividade da entidade. “O objetivo da ABCD é reunir empresas voltadas para todas as modalidades de crédito e que atendam os mais diversos perfis, por meio de serviços inovadores capazes de acompanhar a evolução do setor rumo a um mercado mais inclusivo e moderno. Por isso, é muito satisfatório ter como novas associadas fintechs que sintetizam a vanguarda do segmento.”

Há 18 anos no mercado e com mais de 2,5 milhões de clientes e 400 parceiros varejistas, a FortBrasil oferece soluções financeiras e tecnológicas para ambos os públicos: enquanto aos consumidores, principalmente das classes C, D e E, oferta cartão de crédito físico e virtual, aplicativo com informações sobre o meio de pagamento, seguro e serviços financeiros, aos varejistas de todos os portes disponibiliza uma estrutura completa de pré e pós implantação do cartão. A solução inclui desde concessão de crédito, confecção e entrega de cartão co-branded ou Private Label até ponto de venda com atendimento FortBrasil e ferramentas digitais para administração das vendas com o cartão.

Além disso, a fintech conta ainda com soluções como o Meu Empréstimo (empréstimo pessoal 100% digital que não consome o limite do cartão) e CaaS (uma plataforma de credit as a service totalmente personalizada com a marca do parceiro e implementada em seu aplicativo ou site). “A ABCD estimula a utilização de tecnologia para entregar soluções financeiras adequadas à realidade de cada consumidor. Isso tem muita relação com nosso propósito que é oferecer acesso a crédito e consumo para as pessoas viverem melhor, principalmente quando tratamos com o público-alvo da FortBrasil: pessoas das classes emergentes C, D e E, muitas vezes desbancarizados ou que encontram na FortBrasil sua primeira experiência com crédito consciente”, pontua Juliana Matos de Freitas, fundadora da fintech.

Com foco em atender pequenas e médias empresas que buscam a expansão de seus negócios, investimento em infraestrutura, capital de giro e geração de novas receitas por meio de empréstimo 100% online sem garantias, a Qred, nascida na Suécia em 2015, iniciou sua operação no Brasil no fim de 2019 tendo como base um modelo de negócios inovador. “Trouxemos uma roupagem mais simples para o tradicional modelo de oferta de crédito existente. Nosso cliente paga o empréstimo por meio de um fee mensal definido e estabelecido durante o processo de análise”, detalha Romulo Pereira, CEO da fintech.

A análise para liberação dos recursos leva em conta o tempo mínimo de operação de 18 meses, faturamento anual mínimo no valor de R$150 mil e a existência de algum tipo de restrição grave no CNPJ da empresa. Os valores de empréstimos concedidos variam entre R$10 mil e R$250 mil, com prazos de pagamento que vão de três a 24 meses. De acordo com Pereira, a entrada na ABCD atende a necessidade de networking, advocacy e troca das melhores práticas do setor entre os associados.

Atuando desde 2018, a Zippi lançou o primeiro meio de pagamento voltado para autônomos que utiliza a tecnologia PIX para disponibilizar capital de giro a micro e pequenos empreendedores. Além disso, suas faturas são semanais, alinhadas com o fluxo de recebimento dos negócios. “Nossa solução é sobre crédito, mas também sobre a capacidade de gerenciar pagamentos. Atendemos dezenas de milhares de clientes e acumulamos uma fila de espera com mais de meio milhão de solicitações”, afirma Ludmila Pontremolez, co-fundadora da Zippi, eleita uma das 100 Startups to Watch 2022.

“Desde o primeiro contato com a ABCD, percebemos o alinhamento da nossa empresa com os valores e a proposta da associação. Além disso, acreditamos que unir forças, fazer networking e ampliar o número de empresas que lutam para tornar o mercado de crédito mais simples e democrático, é uma responsabilidade de todos os empreendedores da área”, completa Ludmila sobre a adesão à associação.

Informações sobre todos os associados da ABCD estão disponíveis em https://creditodigital.org.br/membros-associados/.