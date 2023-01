Five9 aposta em Portugal e abre novo hub de engenharia no Porto

A Five9 (NASDAQ: FIVN), fornecedor líder de mercado de soluções em Intelligent Cloud Contact Center, anuncia hoje a abertura do seu novo Hub Europeu de Investigação e Desenvolvimento na cidade do Porto em Portugal. O escritório será a sede de engenharia da empresa na Europa, abrangendo trabalhos nas áreas de inteligência artificial, engenharia de software e operações Cloud.

As instalações contam atualmente com mais de 100 colaboradores (novos e vindos de outras localizações da empresa), o plano e crescer este número para 300 empregados nos próximos anos. As novas instalações, vão ajudar a escalar a crescente presença internacional da Five9, que continua a expandir as suas capacidades para oferecer as inovações mais recentes em termos de cloud contact center e experiência de cliente, tanto a clientes europeus como a empresas multinacionais com presença nos EUA e na EMEA.

“Quando analisámos opções para as nossas próximas instalações na EMEA, o Porto foi a escolha clara,” comentou Mike Burkland, CEO e Chairman da Five9. “A cidade é um centro tecnológico emergente, bem conectado e com uma grande base de talentos de engenharia, e permitir-nos-á continuar a nossa missão de trazer inovação em experiência de cliente e transformação de negócios a empresas em todo o mundo.”

“Após a minha visitaàsede da Five9 na Califórnia, onde tive a oportunidade de discutir a futura expansão da empresa para Portugal, estou muito feliz por dar as boas-vindas ao seu novo hub europeu de engenharia no Porto,” disse Bernardo Ivo Cruz, Secretário de Estado da Internacionalização.

Ao longo dos últimos dois anos, a Five9 tem expandido rapidamente a sua equipa na Europa. Em maio, anunciou a abertura de dois Data Centers em Amsterdão, Paises Baixos e Frankfurt, Alemanha, para garantir alta disponibilidade na Europa e facilitar a conformidade com os requisitos regulatórios locais. Investir em infraestrutura localizada para a Europa permite que a empresa continue a dar respostaàcrescente procura dos seus clientes corporativos globais. Para além disso, também há planos para estabelecer um novo Centro de Excelência de Apoio Profissional e ao Cliente nestas instalações no Porto.

“Estamos encantados por receber a Five9 em Portugal, aterrando na Costa Oeste da Europa vinda da Costa Oeste dos EUA,” acrescentou Luís Castro Henriques, Presidente e CEO da AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. “O Porto está a provar a sua atratividade para empresas de TI devido a uma pool de talentos altamente qualificados e um ambiente de trabalho multilingue e multicultural. Estamos felizes por a Five9 fazer parte deste ecossistema de tecnologia em crescimento.”

