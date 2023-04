FlexNOW da FlexTrade é renomeado para Spark EMS, conforme a demanda por soluções EMS com base em nuvem cresce

Hoje, o FlexNOW da FlexTrade, anuncia um grande rebranding para se tornar o Spark, um EMS de multiativos para a nuvem. O Spark foi desenvolvido como uma instalação de um clique com integração no mesmo dia para traders (negociadores), corretoras e algoritmos enquanto permanece neutro em nossa rede FlexLINK FIX. O rebranding solidificou a dedicação da equipe Spark em se focar na inovação com base em nuvem, tirando proveito da experiência da indústria da FlexTrade e do feedback do trader para atender a comunidade comercial com o melhor software de negócios da categoria que pode ser feito no dispositivo desktop, celular ou na Web.

Adi Prnjavorac, gerente geral, Spark EMS, acrescentou:

“Nosso exercício de rebranding não terá qualquer impacto em nossos negócios diários. Vamos permanecer no âmbito da FlexTrade, onde somos capazes de continuar a desenvolver novos recursos para a nossa comunidade Spark, que tem crescido de maneira significativa desde que iniciamos este projeto em 2019. Nosso foco principal é oferecer uma plataforma sem nenhum compromisso com a capacidade e o desempenho”.

O Spark continuará a atender a comunidade de negócios redobrando o seu compromisso com a:

Negociação de desktop : tecnologia de desktop de última geração rica em funcionalidades que são fáceis de instalar, usar e implementar. Desenvolvida com a intenção de simplificar o processo de integração na AWS

: tecnologia de desktop de última geração rica em funcionalidades que são fáceis de instalar, usar e implementar. Desenvolvida com a intenção de simplificar o processo de integração na AWS Aplicativo móvel : fique de olho em suas negociações enquanto estiver em uma reunião e faça um backup em casa, no caso da Internet cair.

: fique de olho em suas negociações enquanto estiver em uma reunião e faça um backup em casa, no caso da Internet cair. Infraestrutura aberta de API : possibilita que seus modelos proprietários negociem diretamente com as corretoras enquanto mantém supervisão total usando o desktop, o celular e a Web.

: possibilita que seus modelos proprietários negociem diretamente com as corretoras enquanto mantém supervisão total usando o desktop, o celular e a Web. Experiência na Web: acesse suas regras de conformidade e dados comerciais históricos por meio do navegador da Web hospedado em

Para mais informações, acesse nosso site do Spark lançado recentemente em http://www.sparkems.cloud ou contate-nos aqui.

Sobre o Spark EMS:

Combinando o melhor da tecnologia de nuvem, Web e desktop para oferecer o poder e a flexibilidade de que precisa para negociar o seu melhor, mesmo nos mercados mais desafiadores. Desenvolvido pela rede FIX de alto nível da FlexTrade, o Spark é a resposta moderna para o trading.

Sobre a FlexTrade Systems:

A FlexTrade Systems é líder global em gestão de execução de multiativos de alto desempenho e em sistemas de gerenciamento de pedidos para ações, renda fixa, câmbio, futuros e opções. Uma pioneira no campo, a FlexTrade é reconhecida internacionalmente por apresentar o FlexTRADER®, o primeiro sistema de negociação de gerenciamento de execução neutro em corretoras do mundo, o que permite aos clientes controlar e personalizar completamente a execução de seus fluxos de trabalho por meio de uma capacidade abrangente para pesquisar/acessar a liquidez enquanto mantém a confidencialidade de suas estratégias de negociação.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230419005918/pt/

Contato:

Matthew Halicki

[email protected]



o: +1 516-304-3672

m: +1 516-287-3215

