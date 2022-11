Fluid Feeder conquista patente de evaporador de cloro

A empresa da área de equipamentos e serviços para tratamento de água e efluentes, certificada pelo ISO 9001:2015, Fluid Feeder, obtém junto ao INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) a patente do evaporador de cloro Série 200.

Desenvolvido na sede da companhia, o equipamento converte até 230 kg/h (12.000 lb/dia) de cloro líquido para gás dentro de uma serpentina do evaporador. è capaz de gerar até 20% de superaquecimento e é responsável por aumentar em até 150% a área de contato com o banho-maria em comparação aos modelos tradicionais.

O evaporador foi submetido à testagem com a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp, para ajustes finais do projeto.

De acordo com Francisco Carlos Oliver, engenheiro e diretor técnico comercial da empresa, a área superficial da serpentina também aumenta a eficiência do sistema como um todo pela elevação do movimento térmico da água dentro do banho-maria, mantendo a temperatura constante. Ele acrescenta ainda que o nível do cloro líquido dentro da serpentina aumenta ou diminui ao longo da operação, conforme a demanda.

