Forescout Aborda Desafios Modernos de SecOps com Lançamento do Forescout XDR

Forescout Technologies Inc., líder mundial em segurança cibernética automatizada, revelou hoje o Forescout XDR, para ajudar empresas a detectar, investigar e responder melhoràmais ampla gama de ameaças avançadas em toda a empresa.

Um SOC usual é inundado com 450 alertas por hora1, sendo que os analistas desperdiçam um tempo precioso tentando correlacionar alertas de baixa fidelidade e perseguindo falsos positivos, muitas vezesàcusta do foco em ataques legítimos. Até agora, o campo de visão de um centro de operações de segurança (SOC) para detecção e resposta a ameaças excluía dispositivos cruciais, que são pontos cada vez mais comuns de ataque, incluindo tecnologia operacional (OT), sistemas de controle industrial (ICS), sistemas de gerenciamento predial (BMS), dispositivos médicos e de IoT. Além disto, os níveis de tecnologia nos quais as equipes de SecOps tiveram que confiar dificultou a resposta a estas ameaças de forma rápida e abrangente.

“O verdadeiro valor de uma solução XDR está em sua capacidade de ingerir telemetria e dados de toda a empresa: nuvem, campus, ambientes remotos e de centrais de dados, bem como todos os dispositivos conectados gerenciados e não gerenciados. Afinal, é disto que se trata o X na XDR”, disse Justin Foster, Diretor de Tecnologia na Forescout. “Os produtos XDR tradicionais carecem deste recurso ou apenas aproveitam os dados do próprio EDR do fornecedor ou de algumas outras ferramentas de segurança. Isto limita significativamente a flexibilidade, escalabilidade e eficácia que uma solução XDR deve oferecer.”

Através da aplicação avançada da ciência de dados e automação, o Forescout XDR gera um alerta de alta fidelidade que realmente justifica a investigação do analista, a cada 50 milhões de logs ingeridos por hora2. Como o Forescout XDR é independente de fornecedor e EDR, esta ingestão inclui dados de mais de 170 fontes de segurança, infraestrutura, aplicativos, nuvem / SaaS e enriquecimento, além de dezenas de fornecedores de liderança. E com mais de 70 fontes de inteligência de ameaças e 1.500 regras e modelos de detecção verificados bem como integração de dados incluída, os clientes do Forescout XDR podem estar operacionais em horas, detectando, investigando e respondendo ativamente às ameaças.

“O Forescout XDR, com a amplitude e a riqueza de seus recursos, sobretudo seus painéis e relatórios, oferece uma solução pronta para uso diante dos desafios de SOC que passamos 18 a 24 meses tentando solucionar”, disse Samer Mansour, Diretor de Segurança da Informação da PanasonicCorporation na América do Norte. “Foi fácil de implantar e totalmente operacional em questão de semanas. E com sua estreita integração com as soluções de segurança e visibilidade de rede da Forescout e nossos níveis de tecnologia de segurança mais amplos, nos dá a capacidade de exercer muito mais controle em nossos ambientes de TI e OT, e elevar ainda mais nossa segurança geral.”

A integração perfeita com a solução de controle de acessoàrede líder do setor da Forescout ajuda a garantir que os clientes possam:

Reduzir a superfície de ataque e o risco de um ataque em primeiro lugar, ao prevenir que dispositivos comprometidos ou não compatíveis se conectem às suas redes. Esta abordagem proativa ao XDR eleva ainda mais a eficácia e o desempenho de um SOC moderno. Automatizar os fluxos de trabalho de resposta que podem afetar imediatamente todos os dispositivos conectados gerenciados e não gerenciados em toda a empresa. Isto reduz o raio de explosão de um ataque em tempo real, permitindo que medidas adequadas de mitigação ou remediação sejam concluídas.

Como o Forescout XDR tem uma arquitetura de múltiplos locatários e suporta armazenamento de dados local, ao mesmo tempo em que proporciona uma visão geral agregada de ameaças e desempenho de SOC, é ideal para grandes empresas, multinacionais, organizações com SOCs regionais e provedores de serviços de segurança gerenciados (MSSPs).

Precificação



O licenciamento de SaaS é baseado no número total de terminais na empresa. Deste modo, os clientes têm a flexibilidade de aproveitar as fontes de dados necessárias para oferecer suporte total a casos de uso importantes para eles e ajudar a garantir uma melhor detecção, sem se preocupar com custos crescentes ou flutuantes associados ao armazenamento de logs em nuvem.

Sobre a Forescout



A Forescout Technologies, Inc. oferece segurança cibernética automatizada em todo o terreno digital, mantendo o alinhamento contínuo das estruturas de segurança dos clientes com suas realidades digitais, incluindo todos os tipos de ativos: TI, IoT, OT, IoMT e ambientes de nuvem. A plataforma Forescout fornece visibilidade completa de ativos, conformidade contínua, segmentação de rede e uma base sólida para Zero Trust. Durante mais de 20 anos, organizações da Fortune 100 e agências governamentais confiaram na Forescout para oferecer segurança cibernética automatizada em escala. A Forescout mune os clientes com inteligência baseada em dados, a fim de detectar riscos com precisão e remediar ameaças cibernéticas com rapidez, sem a disrupção de ativos cruciais de negócios.www.forescout.com

Gerenciando juntos o risco cibernético.

1 “The 2020 State of Security Operations” (O Estado das Operações de Segurança em 2020), Forrester Consulting 2 Baseado em dados agregados da Forescout durante um período de 1 ano (dezembro de 2021-2022), de 30 clientes corporativos, representando uma gama de portes e setores de empresas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

