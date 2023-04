Forescout conquista 10 prêmios Global InfoSec Awards na Conferência RSA 2023

A Forescout, líder em cibersegurança automatizada, tem orgulho de anunciar que ganhou os seguintes prêmios concedidos pela Cyber Defense Magazine (CDM), a mais conceituada revista sobre segurança da informação:

Principais Mulheres em Segurança Cibernética (Top Women in Cybersecurity) – Ellen Sundra

Gerenciamento de Superfície de Ataque de Escolha do Editor (Editor’s Choice Attack Surface Management) Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Pesquisa em Segurança Cibernética da Hot Company (Hot Company Cybersecurity Research)

Cibersegurança Industrial de Próxima Geração (Next Gen Industrial Cybersecurity)

Melhor Solução de Segurança da Internet das Coisas (IoT) (Best Solution Internet of Things Security)

Escolha do Editor Controle de acessoàrede (NAC) (Editor’s Choice Network Access Control)

Melhor Solução de Gerenciamento de Vulnerabilidades com Base em Riscos (Best Solution Risk-based Vulnerability Management)

Empresa de Segurança Mais Inovadora (Most Innovative Security Company)

Inteligência de Ameaças Mais Inovadora (Most Innovative Threat Intelligence)

Escolha do Editor Zero Trust (Publisher’s Choice Zero Trust)

“Estamos muito felizes de receber dez prêmios nesta 11a edição anual do Global InfoSec Awards na RSA 2023”, disse Barry Mainz, CEO (diretor executivo) da Forescout. “Este reconhecimento em várias categorias demonstra o compromisso da Forescout com a inovação contínua e em oferecer expertise essencial aos nossos clientes, a comunidade de cibersegurança em grandes e variadas empresas do mundo inteiro.”

“A Forescout incorpora três importantes características que os juízes procuram para se tornar vencedores: entender as ameaças do amanhã, hoje, fornecer uma solução econômica e inovação em maneiras inesperadas que podem ajudar a diminuir o risco cibernético e a ficar um passoàfrente da próxima quebra da segurança”, disse Gary S. Miliefsky, editor da revista Cyber Defense.

Sobre a Forescout

A Forescout Technologies, Inc. oferece cibersegurança automatizada em todo o terreno digital, mantendo o alinhamento contínuo das estruturas de segurança dos clientes com suas realidades digitais em todos os tipos de ativos: TI, IoT, OT, IoMT e ambientes em nuvem. A Forescout Platform oferece visibilidade completa de ativos, conformidade ininterrupta, segmentação de rede e uma base sólida para Zero Trust. Há mais de 20 anos, empresas Fortune 100 e agências governamentais confiam na cibersegurança automatizada em escala fornecida pela Forescout. A Forescout oferece aos clientes inteligência com base em dados para detectar riscos com precisão e remediar rapidamente ciberameaças sem interromper ativos essenciais. www.forescout.com

Gerenciando o risco cibernético em conjunto.

Sobre a Cyber Defense Magazine

A Cyber Defense Magazine (CDM) é a principal fonte de notícias e informações sobre cibersegurança para profissionais da InfoSec em negócios e no governo. Somos administrados e publicados por e para profissionais de segurança da informação éticos, honestos e apaixonados. Nossa missão é compartilhar conhecimentos inovadores, publicar matérias sobre situações reais e premiar as melhores ideias, produtos e serviços no setor de tecnologia da informação. Publicamos revistas eletrônicas on-line mensalmente e de forma gratuita, e edições especiais exclusivas para os eventos RSA Conference. A CDM integra orgulhosamente o Cyber Defense Media Group. Saiba mais sobre nós em https://www.cyberdefensemagazine.com e acesse https://www.cyberdefensetv.com ehttps://www.cyberdefenseradio.com para ler e escutar algumas das entrevistas mais informativas com muitos dos executivos das empresas premiadas. Participe de um webinar em https://www.cyberdefensewebinars.com e perceba que conhecimento em segurança da informação é poder.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230424005070/pt/

Contato:

Perguntas da mídia da Forescout:

Contato: Emily Alfano

Gerente de Relações Públicas

[email protected]

Perguntas da mídia da CDM:



Contato: Irene Noser

Executiva de Marketing

[email protected]



Ligações gratuitas (EUA): 1-833-844-9468

Internacional: 1-646-586-9545

Site: www.cyberdefensemagazine.com

Fonte: BUSINESS WIRE