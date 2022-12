Forma pela qual peças de luxo são enviadas fideliza clientes

A forma de envio de produtos de uma empresa que atua no ramo de vendas online influencia as chances de o cliente retornar a comprar em determinado site. A forma como o produto é apresentado ao cliente que compra e recebe em casa terá potencial de dizer muito sobre a seriedade e compromisso que a empresa possui com o seu consumidor.

Com a pandemia da COVID-19 pôde ser notado um avanço no mercado eletrônico, nas vendas efetuadas através da internet e os meios de comunicação. Uma pesquisa feita pela consultoria Ebit/Nielsen em parceria com o Bexs Banco, mostrou que o e-commerce no Brasil cresceu em 41% no ano de 2020, ganhando 13 milhões de novos consumidores. Com esse dado é possível analisar a importância que há nesse mercado online de vendas para as empresas.

As compras online atualmente são vistas tomando grande espaço na vida dos consumidores ao redor do mundo, sendo capaz de mostrar um futuro cada vez mais facilitado para a sociedade que vive cada vez mais ocupada com as tarefas do dia a dia. Tirar alguns minutos do dia para entrar em um site, efetuar uma compra e recebê-la no conforto de casa é capaz de ser muito proveitoso para quem tem a agenda cheia e possui a dificuldade de tempo e locomoção para ir até uma loja física.

De acordo com um levantamento realizado pelo Sebrae, baseado em dados da Receita Federal, entre os primeiros semestres de 2020 e 2021 houve um aumento na abertura de novos estabelecimentos que comercializam produtos de segunda mão, como bolsas, sapatos, roupas e acessórios, apontando grande crescimento do mercado de brechós nos últimos anos.

No meio desses dois mercados, o online e o de brechós, pode-se observar uma junção e o aparecimento do mercado online de second hand de luxo. De acordo com um estudo realizado pelo Boston Consulting Group (BCG), as vendas de produtos de luxo de segunda mão vêm crescendo, em média, 12% ao ano em nível global, sendo que a maior parte do crescimento dos brechós vem das vendas online, responsáveis por 25% do mercado. Com isso, surge-se perguntas como, por exemplo: como são realizadas as vendas desses produtos de luxo? Como é feito o envio desses produtos? Qual o cuidado que se deve ter? Dentre tantos outros questionamentos.

Luciana Custódio, responsável pelo setor de expedição da empresa Brechó Closet de Luxo, explica: “a venda de produtos de alto valor como artigos de luxo precisa ser transparente, e a forma como os produtos são enviados poderá ser determinante para dizer se a empresa fidelizou ou não um novo cliente”.

Milhares de caixas são enviadas pelos Correios diariamente e, para garantir que o artigo de luxo possa chegar em excelente estado e possuir um destaque maior ao chegar na casa do consumidor pode ser necessário adotar medidas e cuidados especiais para a compra não ser apenas mais uma, mas sim ser a compra que chamará a atenção do consumidor.

De acordo com Luciana, “adotar esses cuidados faz toda a diferença. Basta se colocar no lugar do consumidor e pensar: não seria bacana receber a minha compra e observar que houve um cuidado especial na hora que a embalaram? Ver a caixa bem embalada, sentir o cheiro de um perfume ao abrir a caixa, ver um bilhete escrito à mão, receber um mimo, um chocolate ou outros brindes junto a compra”. São detalhes como esses que são capazes de fazer o cliente acreditar, confiar e admirar a empresa em que compra, Luciana ainda complementa, “produtos de second hand de luxo possuem um alto valor e por si só necessitam de cuidados especiais, mostrar esses cuidados pode ser um diferencial para surpreender e fidelizar novos e antigos cliente”.

