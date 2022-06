Forró do Moura tem participação de Antonio Nóbrega e Oswaldinho do Acordeon

O projeto Forró do Moura – De Pernambuco para o Mundo, criado por Pablo Moura para desenvolver ações de valorização da música brasileira, e vitrine do seu trabalho autoral, apresenta nos dias 17 e 24 /6 e 01/07, a partir das 21h, shows/lives transmitidas pelo Canal do Pablo Moura no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC-x9HhnnmVAiR9ekmZVI3nw). Os shows/lives terão as presenças de Oswaldinho do Acordeon e Antonio Nóbrega.

“Acredito que seja necessário que o fomento e a preservação do forró tradicional passem de geração a geração, para que seja mantida a identidade de um ritmo tão influente e representativo, e é por essa razão que durante esses dez anos de construção da minha carreira, trago a bandeira da preservação do forró que vem influenciando outros jovens sanfoneiros de diversas regiões do Brasil para que conheçam e incluam o ritmo em seus estudos musicais”, explica Pablo.

Com base na nova cena instrumental o jovem pernambucano, natural de Cabo de Santo Agostinho, Pablo Moura faz questão de recuperar e estabelecer as raízes de sua terra, rica em ritmos tradicionais como o frevo, o maracatu, o coco e o caboclinho. Para Oswaldinho do Acordeon, Pablo Moura tem uma linda carreira pela frente.

E Antonio Nóbrega completa, “Participar do lançamento da carreira de meu amigo Pablo é um prazer. Acho que ele já se lançou há muito tempo e não sabia. Tem participado de várias rodas de música com vários músicos, entre os quais eu, que já tive a alegria de tocar com ele diversas vezes lá no Brincante, fazendo forró. Temos um grande músico”.

Somadas às apresentações, Pablo Moura realiza quatro oficinas online gratuitas, voltadas à iniciação musical para todos que queiram começar seu aprendizado musical com a sanfona, e principalmente para crianças de 9 a 12 anos. As oficinas serão realizadas sempre às quartas-feiras até 27 de julho.

Os shows/lives do projeto Forró do Moura – De Pernambuco para o Mundo também marcam o lançamento do EP homônimo onde Pablo traz em suas composições o resgate sonoro de duas variantes da sanfona difundidas no Nordeste: o oito baixos (tipo de acordeon diatônico com afinação específica para o forró) e a concertina.

Tanto os shows/lives, como as oficinas, ficarão disponíveis no canal de YouTube de Pablo Moura para quem quiser rever ou conhecer.

Este projeto foi contemplado pelo edital Fomento ao Forró – 2ª Edição, através da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo.

SERVIÇO:

Forró Do Moura: “De Pernambuco Para O Mundo”

Sempre no canal do YouTube do Pablo (https://www.youtube.com/channel/UC-x9HhnnmVAiR9ekmZVI3nw).

Classificação: Livre

Duração: 60 minutos

Dia 17/06 – às 21h – Live 01 – Participação especial de Antonio Nóbrega

Dia 24/06 – às 21h – Live 02 – Participação especial de Danilo Moraes

Dia 1°/07 – às 21h – Live 03 – Participação especial de Oswaldinho do Acordeon

Oficinas de Forró do Pablo Moura

Dias 6, 13, 20 e 27 de julho

Quartas-feiras, às 20h

Duração: 60 minutos

Sempre no canal do YouTube do Pablo (https://www.youtube.com/channel/UC-x9HhnnmVAiR9ekmZVI3nw ).

Dia 06/07 – ÀS 20H – Xote

Dia 13/07 – ÀS 20H – Arrasta-pé

Dia 20/07 – ÀS 20H – Baião

Dia 27/07 – ÀS 20H – Forró