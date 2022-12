O Fórum IBRI Rio 2022 ocorrerá em 14 de dezembro de 2022, a partir das 18 horas, no restaurante Rubaiyat, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Haverá participação especial de João Pedro Nascimento, presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários), que apresentará detalhes da “Agenda regulatória de 2023 para o mercado de capitais”.

O evento reunirá associados ao IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), presidentes executivos, diretores financeiros, diretores de Relações com Investidores e demais profissionais de RI de companhias abertas e fechadas, além de autoridades públicas.

Carol Paiffer, CEO da Atom e apresentadora do Shark Tank Brasil, é uma das presenças confirmadas no evento. Paiffer é integrante do quadro de investidores do “reality show” de empreendedorismo.

Segundo André Vasconcellos, Diretor de Relações com Investidores da Rio Securitização e Diretor-Adjunto RJ do IBRI, “eventos desse porte objetivam recuperar a vocação do Rio para atração de investimentos nacionais e estrangeiros, assim como posicionam o IBRI como um dos protagonistas na promoção de um debate técnico e qualificado no mercado de capitais brasileiro”.

O Fórum será realizado pelo IBRI e encerrará as comemorações de 25 anos do Instituto. O acesso ao evento é gratuito e exclusivo a associados do IBRI ou a profissionais de RI de companhias abertas ou fechadas.

Serviço:

Data: 14/12/2022 (quarta-feira)

Local: Restaurante Rubaiyat

Endereço: Jockey Club Rio de Janeiro

Rua Jardim Botânico, 971 – Jardim Botânico – Rio de Janeiro (RJ)

Horário: A partir das 18 horas

Para mais informações, basta acessar o site do Fórum IBRI Rio 2022: https://forumibri25anosrj.site.digitevent.com/pt/