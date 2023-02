Foz do Iguaçu é destaque entre destinos da América do Sul

O site TripAdvisor divulgou o Travellers’ Choice 2023 – Os Melhores dos Melhores, premiação da plataforma que enaltece os destinos, hotéis, atrações e restaurantes favoritos dos viajantes pelo mundo. O critério da honraria é com base em avaliações e pontuações dos usuários dos últimos 12 meses. A cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, entrou no Top 10 dos lugares mais badalados da América do Sul.

Em quinto lugar na lista, o TripAdvisor destacou as qualidades e o que os turistas podem esperar de uma viagem à Foz do Iguaçu. “Tamanduás gigantes, bugios, jaguatiricas e onças pintadas em perigo de extinção, além de milhares de borboletas, estão entre as atrações deste parque designado como Patrimônio Mundial, que marca a fronteira entre o Brasil e a Argentina”, diz um trecho.

O site de viagens fornece informações e opiniões de conteúdos relacionados ao turismo de vários locais pelo mundo – o TripAdvisor inclui, ainda, fóruns interativos entre os usuários. A plataforma também destacou como imperdível a expedição guiada com canoagem e cachoeiras em Iguaçu, o voo panorâmico de helicóptero sobre as Cataratas do Iguaçu, o Parque das Aves, e apresentou uma lista com mais de 300 roteiros para serem realizados na cidade.

Sobre as Cataratas do Iguaçu, o site diz que a pé ou de jangada, os exploradores podem ver uma das cachoeiras mais espetaculares do mundo. “Em meio às 270 quedas d’água do parque, a impressionante Garganta do Diabo reúne 14 cachoeiras e produz um ‘arco-íris eterno’, em dias de clima bom”. O município de Foz do Iguaçu também celebra uma tríplice fronteira, onde os rios Iguaçu e Paraná convergem com as cidades de Puerto Iguazú, na Argentina, e Ciudad del Este, no Paraguai.

Foz do Iguaçu em destaque na América do Sul

Para Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel, vice-presidente do Visit Iguassu, a cidade de Foz do Iguaçu só tem a ganhar com a visibilidade da lista do TripAdvisor. “É uma excelente oportunidade para o destino que já recebe muitos hóspedes estrangeiros aumentar ainda mais este fluxo de turistas, já que o portal tem muita relevância no setor de turismo internacional”.

O levantamento leva em consideração a qualidade e a quantidade de avaliações e pontuações dos viajantes e classifica as melhores acomodações, destinos, praias, atrações, restaurantes, companhias aéreas e experiências em categorias e áreas geográficas específicas, conforme pontuado e avaliado pelos viajantes.

Mendes também é diretor financeiro da ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo), e diz que a divulgação da matéria do site faz com que mais pessoas tenham o interesse em conhecer o destino, aumentando assim a ocupação dos hotéis e atrativos. “Estamos tendo um retorno significativo de turistas de vários mercados estrangeiros e com isto Foz do Iguaçu se destaca positivamente na América do Sul”, completa o empresário.

Com o iminente fim do período da pandemia, Foz do Iguaçu voltou a bater recordes de turistas no ano passado. De acordo com a Secretaria Municipal, o destino superou a marca de 2 milhões de visitantes no ano passado, ultrapassando seu melhor ano em 2019. Para 2023, Mendes comenta que o ano terá muitos feriados prolongados, e será a retomada da malha aérea e investimentos em grandes eventos.