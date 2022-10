Franquias com receita recorrente chamam a atenção do mercado

Empreender e liderar o próprio negócio está no topo da lista de sonhos dos brasileiros. Segundo o relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2021, esse é o terceiro maior desejo da população, ficando atrás apenas do anseio pela casa própria e por viajar. Além disso, o Brasil é o 7º país com mais empreendedores no mundo, já são 43 milhões de pessoas que possuem um negócio formalizado ou estão planejando empreender em um futuro próximo.

Entre as principais razões que motivam as pessoas a abrirem o próprio negócio, está a vontade de conquistar independência financeira, ter flexibilidade de horário e não ter um limite de ganho por mês.

“O empreendedorismo tem crescido cada dia mais no Brasil e o franchising é uma das opções mais atrativas para os empreendedores, porque são empresas que já testaram o seu modelo de negócio, se tornando uma alternativa menos arriscada e com maior chance de dar certo. Além disso, existem opções para todos os segmentos e valores, sendo uma grande fonte de oportunidade para quem está pensando em investir”, explicou Fred Henrique, especialista em expansão de negócios.

Uma das modalidades de franchising disponíveis no mercado são as franquias que possibilitam o ganho de receitas recorrentes, ou seja, a venda de produtos ou serviços por assinatura, planos e mensalidades. “Trata-se de um modelo de negócio interessante porque normalmente não exige investimento com infraestrutura, como ponto comercial, compra de equipamentos e contratação de equipe. O franqueado consegue manter os custos operacionais baixos e atender uma alta demanda de clientes, mantendo a unidade lucrativa e escalável”, explicou o empresário Ricardo Sanches, gerente de produtos do Lukro, franquia que desenvolve softwares inteligentes. “Como os clientes usam o produto ou serviço todos os meses, não é necessário conquistá-los, gerando uma receita recorrente segura e com porcentagem de evasão em geral baixa”, disse Ricardo.

4 benefícios de franquias com receita recorrente

1. Previsibilidade: empresas que operam em um modelo baseado em assinatura mensal raramente perdem suas previsões mensais porque seus modelos de previsão financeira são mais precisos. Em vez de começar do zero, uma empresa começa com uma base para crescer no início de cada período.

2. Escabilidade: como produzem fluxo de caixa previsível, franquias com esse modelo são mais fáceis de escalar. As empresas podem entender seu fluxo de caixa e investir efetivamente no crescimento dos negócios com risco mínimo.

3. Gestão de despesas: com a previsibilidade em relação às receitas, as franquias conseguem gerenciar suas despesas com mais precisão, uma vez que fica mais fácil aumentar ou reduzir as despesas para igualar com o faturamento.

4. Durabilidade: com receitas recorrentes mensais, a franquia nunca começa um mês com zero. Graças a previsões precisas, é possível usar as informações coletadas para reduzir o risco ao tomar decisões importantes sobre novas estratégias.

“Quando o empreendedor investe em um negócio que proporciona receita recorrente, o seu foco é direcionado para a captação de novos clientes que fará com que o seu faturamento aumente. No caso de franquias home office, por exemplo, com apenas um computador os franqueados já começam a trabalhar e a construir essa carteira de clientes”, finalizou Ricardo do Lukro.