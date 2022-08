Franquias de tecnologia faturam R$ 1,6 bilhões no 2º trimestre de 2022

O segmento de Comunicação, Informática e Eletrônicos, que engloba as franquias de tecnologia, apresentou um faturamento de R$ 1,6 bilhões no 2º trimestre de 2022. A receita é 14,2% maior que a registrada no mesmo período do ano passado, de acordo com o relatório de desempenho do franchising da Associação Brasileira de Franchising (ABF).

Já o setor de franchising como um todo faturou R$ 48,05 bilhões entre abril e junho de 2022, um crescimento na receita de 16,8% em relação a 2021. Quando observado o crescimento em relação ao 2º trimestre de 2020 – marcado pelo início da pandemia – o índice chega a 73,3%.

Os fatores que impulsionaram os resultados positivos estão associados a recuperação da economia de maneira geral, o maior fluxo de consumidores nas lojas físicas, a retomada mais disseminada de hábitos presenciais e uma demanda reprimida em áreas como alimentação e turismo, sendo que o delivery e o e-commerce mantiveram seus níveis, sem perder força.

Para Ricardo Sanches, gerente de produtos do Lukro, franquia que desenvolve softwares inteligentes, os bons resultados mostram a força e maturidade do franchising. “Muitos negócios infelizmente fecharam as portas durante a pandemia, principalmente por não terem uma gestão dos processos da empresa, além de não conseguirem se adaptar à nova realidade daquele momento, que exigia que os negócios estivessem digitalizados e online. Em contrapartida, as redes de franquias geralmente possuem uma plataforma de gerenciamento que permite administrar as finanças, o estoque, as compras, a parte fiscal e as rotinas de vendas. Ter um software de ERP na empresa é fundamental para ter todos os processos integrados e organizados”, explicou Ricardo.

O ERP, que significa Sistema de Gestão Empresarial, é um software que permite aos empresários e franqueados gerenciarem todas as áreas da empresa em uma plataforma online. Um dos objetivos da ferramenta é a automatização dos processos de cada departamento, o que possibilita sincronizar as informações em tempo real, evitando duplicidade de tarefas e retrabalho e gerando aumento da produtividade, compartilhamento de dados, entre outros.

“Ao digitalizar o negócio, a empresa consegue otimizar as tarefas e reduzir custos, uma vez que a gestão se torna muito mais eficiente. Com um software de gestão o empresário consegue agilizar a rotina administrativa; ter o controle completo de estoque; gerenciar os pedidos e vendas; emitir relatórios de desempenho, etc. Essa é uma das estratégias utilizada pelas franquias para manter o negócio 100% profissional e resiliente diante dos desafios”, concluiu o gerente do Lukro.