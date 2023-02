FreeCõ prepara trio elétrico para Carnaval de São Paulo

Sendo a maior festa popular do Brasil, o Carnaval é também o feriado mais esperado do ano. Pensando nisso, a FreeCô planejou uma ativação para o evento. Trata-se de seis horas de shows com bandas do cenário nacional. A expectativa é atrair 1 milhão de pessoas para o bloco. Tudo isso em parceria com o trio elétrico “O Demolidor”.

O “Trio FreeCô” está programado para se apresentar na terça-feira de Carnaval (21/02), a partir das 13hs e sairá na Av. Pedro Alvarez Cabral, em frente ao Obelisco do Parque do Ibirapuera. Será um dos maiores blocos do Carnaval de rua de São Paulo, no principal dia de festas.

Além dos shows, o trio contará com diversas ativações da marca, como distribuição de brindes personalizados, participação de influenciadores, etc. A ação será feita em parceria com a BrandTruck, maior empresa brasileira especializada na criação, construção e ativação de unidades móveis promocionais, e também com a Rádio Mix, que dá nome ao Bloco da Latinha MIX.

“O FreeCô é um produto de uso popular. Todo mundo faz o nº 2, então todo mundo deve conhecer e usar FreeCô. Diante disso, a marca irá focar energia em ações que falam com as massas. Para isso, vamos trabalhar em iniciativas e projetos que fazem parte da cultura do brasileiro, e o Carnaval é um dos principais eventos culturais do país. Trata-se de uma festa para todo mundo, democrática. A FreeCô quer celebrar junto do brasileiro esse momento especial do ano”, ressalta Adilson Batista, CMO da FreeBrands, empresa responsável pela marca FreeCô.

Em 2020, a marca já realizou uma ação pontual no Carnaval de São Paulo. Houve a ativação de dois blocos de rua, em que foram instalados banheiros personalizados para proporcionar melhor experiência aos foliões, que, geralmente, não encontram banheiros adequados nas ruas. “Foi uma ação pequena, mas que nos mostrou o potencial dessa festividade”, pontua o executivo.

O intuito é sempre posicionar a FreeCô como uma marca que celebra os momentos de alegria junto do brasileiro e que está inserida na cultura nacional. Neste link o vídeo com a música criada exclusivamente para a ativação.