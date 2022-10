Fundação Logosófica em São Paulo recebe certificado de instituição cultural

A Fundação Logosófica em São Paulo recebeu no dia 31 de março de 2022 o CRIC (Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural), concedido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo a partir da publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

A Fundação Logosófica é uma instituição sem fins lucrativos com finalidades culturais e educacionais, criada pelo pensador e humanista González Pecotche, em 11 de agosto de 1930. A organização apresenta um método para o autoconhecimento e propõe que cada indivíduo realize um processo de evolução consciente, promovendo superações graduais na própria vida.

De acordo com Reginaldo Correa, Diretor da Fundação Logosófica em São Paulo, o recebimento do selo CRIC atesta o caráter cultural da instituição e abre portas para atividades culturais da instituição.

“O endosso da Secretaria de Cultura e Economia Criativa demonstra que a Fundação é uma instituição sem fins lucrativos e sem conotação política, religiosa e ideológica. Essa é uma credencial importante para o foco que damos para as nossas atividades, já que muitas empresas buscam esse selo na hora de contratar ou convidar instituições para promover suas atividades culturais e dão valor aos objetivos de bem pelo mesmo”, explica.

Além do mais, prossegue, o certificado [CRIC] também ajuda na hora de falar com os veículos de mídia. “Os veículos costumam dar apoio para atividades de cunho social e cultural”.

Para Glaucia, diretora da Comissão de Cursos e Palestras, o título de centro de cultura veio para confirmar a atividade já realizada pela instituição desde o início de sua fundação até hoje. “A instituição utiliza uma série de meios de comunicação e canais para fazer o conteúdo e a experiência chegarem a diversos públicos: escolas, empresas, universidades, parcerias com outros centros culturais e mídias abertas para facilitar o acesso de todos”.

Fundação investiu no ambiente on-line durante a pandemia

Glaucia conta que desde março de 2020 – com a eclosão da pandemia de Covid-19 ao país – foram promovidas atividades como lives, webinários e workshops on-line semanais e mensais. Em 2022, foram retomadas as atividades públicas presenciais na sede cultural da instituição, no bairro da Saúde, em São Paulo (SP).

“Foram mais de 150 atividades on-line realizadas nos últimos dois anos. Pode-se verificar uma amostra da crescente disseminação e interesse pelos conteúdos apresentados de março a junho deste ano, com mais 60 mil acessos aos vídeos disponibilizados no canal Logosofia São Paulo no YouTube ”, informa Glaucia.

A Fundação Logosófica em São Paulo também dá apoio pedagógico ao “Projeto Amanhã Gente Grande”, com foco em atividades infantis, livros, contações de histórias e teatros para estimular a disseminação de conhecimentos da pedagogia logosófica. O podcast, criado desde 2020 por jovens – e para jovens – chamado “se tudo passa, o que fica” já tem mais de 10.000 acessos.

Para ela, as expectativas da Fundação Logosófica em São Paulo para o futuro a curto e médio prazo são as melhores a partir do recebimento deste CRIC.

Para mais informações, basta acessar: https://logosofia.org.br/