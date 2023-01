Fundações patrocinadas pela empresa Mary Kay Inc. doam milhões para apoiar causas femininas em todo o mundo

Ao longo de 2022, a icônica marca de beleza Mary Kay, junto com suas fundações patrocinadas pela empresa, doaram mais de 3 milhões de dólares para apoiar as causas femininas em todo o mundo.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230112005765/pt/

Female entrepreneurs in Chuxiong, Yunnan Province increased their income and helped preserve the Yunnan Embroidery cultural industry thanks to Mary Kay Women’s Entrepreneurship Program. (Photo: Mary Kay Inc.) Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Quando Mary Kay Ash, lendária empresária e filantropa, abriu seu negócio em 1963, ela sonhava em capacitar as mulheres internacionalmente através do empreendedorismo, inovação, trabalho duro e retribuição. Quase 60 anos depois, os funcionários da Mary Kay, consultores de beleza independentes e membros da comunidade mundial mantêm seu sonho vivo mediante contribuições generosas para quatro fundações patrocinadas pela empresa, concedendo apoio impactante a mulheres e suas famílias necessitadas.

Os relatórios completos da fundação podem ser visualizados aqui. Aqui está o que eles fizeram em 2022:

Tipos de câncer que afetam mulheres

Nos EUA, a Fundação Mary Kay Ash (MKAF) financiou 37 pesquisadores de câncer conduzindo pesquisas inovadoras contra tipos de câncer que afetam mulheres.

43% dos projetos de pesquisa de câncer do MKAF são liderados por mulheres; 100% dos ensaios clínicos são conduzidos por mulheres.

A MKAF financiou quase US$ 1,7 milhão em doações para tipos de câncer que afetam mulheres.

Violência baseada no gênero

A MKAF financiou quase US$ 1,4 milhão em subsídios para serviços de apoio a mulheres sobreviventes de violência doméstica.

A MKAF deu suporte a 4 abrigos locais relacionadosàviolência doméstica no norte do Texas, proporcionando recursos vitais e segurança às mulheres que buscam ajuda.

Em cooperação com a Mary Kay, a MKAF respaldou parcerias internacionais comprometidas com o fim da violência contra mulheres e meninas, incluindo a CARE e o Fundo Fiduciário da ONU. Juntas, as parcerias da MKAF concluíram mais de 550 projetos ao redor do mundo.

O Instituto Mary Kay e a Mary Kay Brasil receberam o Prêmio Prata pela Campanha da Cruz Vermelha “Campanha Sinal Vermelho Contra a Violência Doméstica” no Congresso Anual da ABEVD – Associação Brasileira das Empresas de Venda Direta (Brazil DSA).

No Canadá, a Fundação de Caridade Mary Kay Ash concedeu US$ 10.000 a cada um dos 16 abrigos relacionadosàviolência doméstica em todo o Canadá, totalizando US$ 160.000.

Mulheres e suas famílias

A Mary Kay China e seus programas e fundos patrocinados pela empresa ofereceram apoio através dos seguintes esforços:

Programa de Empreendedorismo Feminino Mary Kay Em cooperação com a Fundação de Desenvolvimento Feminino da China, empréstimos rotativos sem juros foram concedidos a quatro iniciativas de mulheres empreendedoras nas províncias de Heilongjiang, Ningxia e Jilin. As iniciativas beneficiaram diretamente 133 mulheres, aumentando sua renda anual per capita em RMB 20.000 yuan.

Fundo do Futuro de Mulheres Jovens Em cooperação com a Adream Foundation, o saldo restante do Fundo do Futuro de Mulheres Jovens será utilizado para construir quatro Salas dos Sonhos da Mary Kay Dream em Jiangxi para melhorar a alfabetização de moças e meninas.

Programa de Caridade Mary Kay China Desde março de 2022, o Programa de Caridade Mary Kay China alocou 1.049.800 yuans para fornecer materiais de proteção e suprimentos básicos a 73 comunidades em 15 cidades como resultado da epidemia de COVID-19. Graças aos esforços conjuntos da Mary Kay China e suas Consultoras de Beleza, o projeto “Smile 1000” levantou fundos para 112 cirurgias reparadoras de lábio leporino em 2022. Até o momento, a Mary Kay China arrecadou fundos para 991 cirurgias e está a caminho de atingir a meta de 1.000 sorrisos em 2023. Até maio, 1.391 consultoras de beleza voluntárias ministraram 331 aulas de beleza a 9.147 mulheres.



Sobre a Mary Kay

Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou sua empresa de beleza dos sonhos em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa multibilionária com milhões de membros independentes da força de vendas em quase 40 países. Como uma empresa de desenvolvimento de empreendedorismo, a Mary Kay está comprometida em capacitar as mulheres em sua jornada através da educação, orientação, advocacia, networking e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e fabricar produtos de ponta para a pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias. A Mary Kay acredita em enriquecer a vida hoje para um amanhã sustentável, fazendo parcerias com organizações de todo o mundo com foco na promoção da excelência empresarial, no apoioàpesquisa do câncer, no avanço da igualdade de gênero, na proteção de sobreviventes de abuso doméstico, no embelezamento de nossas comunidades e no incentivo às crianças a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com, encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230112005765/pt/

Contato:

Comunicações Corporativas da Mary Kay Inc.

marykay.com/newsroom

972.687.5332 ou [email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE