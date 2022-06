FuturePrint 2022: SP sedia feira de tecnologia de impressão e comunicação visual

Entre os dias 20 e 23 de julho, a cidade de São Paulo sediará, no Expo Center Norte, a FuturePrint, a mais completa feira de tecnologias de impressão digital e comunicação visual para os mercados de serigrafia, sign e têxtil. Um verdadeiro espaço de fomento à geração e transformação de negócios, estímulo ao conhecimento empresarial e profissional.

O evento, que é organizado pela Informa Markets, trará atrações e soluções abrangentes nas áreas de serigrafia, sublimação, sign, impressão em grandes formatos, impressão digital têxtil, decoração para interiores, materiais promocionais, brindes e personalização, sinalização, sinalização digital e softwares para os segmentos de impressão.

Segundo a Diretora da FuturePint, Liliane Bortoluci, para que qualquer negócio sobreviva é preciso acompanhar as tendências e se reinventar constantemente, principalmente em um mercado competitivo e ágil como o brasileiro. “Estar atento às tendências no Brasil e no mundo pode ser um diferencial na criação de estratégias e planos para o futuro no negócio. Na FuturePrint ofereceremos um espaço de debate de tendências, apresentação de novidades e fomento à geração de negócios, que servirão como base para tomadas de decisões mais assertivas”.

Conhecimento e atualização profissional

O Fórum FuturePrint será, durante toda a feira, um espaço com palestras gratuitas, especialmente desenvolvidas para oferecer ao visitante o conhecimento e as informações necessárias para fortalecer seus negócios. Durante os quatro dias estarão reunidos neste espaço profissionais renomados abordando temas sobre comunicação visual, mídia OOH, performance de vendas, impressão para visual merchandising, as diversas aplicações do acrílico e gestão empresarial.

Já o Fórum Future Têxtil e o Circuito de Impressão Digital Têxtil serão dedicados ao conhecimento, com quatro dias de palestras que abordarão diferentes temas, tais como: processos de pesquisa e tendências para desenvolver uma coleção, diferentes bases para estampar, certificações disponíveis, versatilidade de maquinários e equipamentos, pré e pós-tratamento, entre outros. Além das palestras, o público poderá esclarecer suas dúvidas com especialistas sobre opções de impressão disponíveis e suas aplicações para iniciar ou ampliar sua estamparia têxtil digital.

Apoio para profissionais experientes e iniciantes

A edição deste ano da FuturePrint contará novamente com dois importantes espaços para os visitantes que buscam investir em novos projetos: o Sebrae Móvel e a Sala de Crédito. O Sebrae-SP estará presente com sua unidade móvel, onde os consultores do órgão auxiliarão os participantes por meio de análises financeiras e de gestão, orientando os empreendedores quanto às possibilidades da sua empresa. Na Sala de Crédito, organizada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Associação Brasileira da Indústria Gráfica (Abigraf) e o Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado de São Paulo (Sindigraf), estarão bancos, cooperativas, fintechs e agentes de desenvolvimento para auxiliar na construção da melhor estratégia de financiamento, inclusive com oportunidades especiais de crédito.

Aprendendo na prática

O espaço “Serigrafia em Ação” promoverá palestras gratuitas sobre todo o processo serigráfico aplicado a diversos nichos de mercado, como moda infantil, religiosa e esportiva, impressão de quadricromias, simulados e indexados, entre outros. Além das palestras, com duração estimada de 45 minutos cada, quem visitar o ambiente poderá conhecer in loco demonstrações de equipamentos e insumos, passando pela pré-impressão (preparação de matrizes serigráficas), impressão de diferentes produtos, efeitos e substratos diversos e temas novos, como formação de custos, dicas para quem está começando no mercado e serigrafia artística em pôsteres.

A técnica de sublimação também estará em destaque na feira. Os visitantes poderão conhecer na prática as diferentes aplicações de sublimação, além de obter informações sobre o gerenciamento do negócio, por meio de palestras gratuitas. O espaço “Sublimação em Ação” mostrará todo o processo de sublimação aplicado a diversos nichos de mercado, como brindes, moda e decoração, entre outros. Haverá ainda palestras, demonstrações de equipamentos e insumos, bem como interação entre palestrantes e público, sorteios e quizzes.

SERVIÇO

FuturePrint 2022

Site da feira: www.feirafutureprint.com.br

Data: de 20 a 23 de julho de 2022

Horário: De quarta a sábado, das 13h às 20h. Sábado das 10h às 17h.

Local: Expo Center Norte – São Paulo/SP

Contato: [email protected]