GENEX Brasil promove live sobre mercado de embriões

No dia 14/12, a partir das 20h, a Genex Brasil promoverá a live intitulada “Embryo live – embriões Genex e a seleção genética Tulipa Agropecuária”. O bate-papo será realizado no Youtube e contará com a presença de Rodrigo Bruner, proprietário da Tulipa Agropecuária; Yuri Farjalla, mestre em Zootecnia, consultor ANCP/ABCZ e proprietário da Aval Serviços Tecnológicos e João Vítor Brighenti, proprietário da Nelore Tapiracuí Agropecuária e cliente Tulipa.

A GENEX Brasil, empresa do segmento de inseminação artificial de bovinos, anunciou recentemente a entrada no mercado de embriões. A partir da parceria firmada com a CPEX Embriões – empresa do Grupo Canto Porto especializada em FIV -, a GENEX oferece ao mercado outra forma de inseminação animal, tanto na linha alta (paterna), quanto na linha baixa (materna), com a utilização de embriões.

Guilherme Gallerani, Diretor de Marketing e Inovação da GENEX Brasil será o mediador da conversa, na companhia da equipe da CPEX Embriões. “A live será uma excelente oportunidade para tirar dúvidas e difundir informações sobre a técnica de fertilização in vitro”, explica Gallerani.