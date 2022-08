GP comemora o Dia Internacional da Cerveja com campanha “Muito Mais que Cerveja”

No dia internacional da Cerveja comemorado hoje, 5 de agosto, a população poderá celebrar a data fora do isolamento social, e escolher livremente onde e como brindar. Seja em casa, num bar, na balada ou com os amigos. Mas poucas pessoas imaginam qual é o impacto do mercado da cerveja na economia, na sociedade e no desenvolvimento de um país. Cada gole traz uma história, muito trabalho e o sustento de famílias e de uma numerosa cadeia de produção. Pra tratar disso o Grupo Petrópolis, na data de hoje, apresenta a campanha “Muito Mais que Cerveja” e celebra a história da cerveja, desde o plantio das matérias-primas até o momento que a bebida chega nas mãos do consumidor.

Neste sentido os números da companhia explicam o funcionamento da estrutura que resulta na produção da cerveja. Ao todo são mais de 24 mil colaboradores; 96 mil funcionários terceirizados; 11ª maior cervejaria do mundo; mais de 3 mil fornecedores; 190 unidades de distribuição, destas 160 são próprias; mais de 130 produtos no portfólio; segunda maior frota própria do país; mais de 3 mil caminhões próprios; aproximadamente 38 mil cargas terceirizadas; oito fábricas de bebidas; 1 fábrica de plástico; 1 unidade corporativa; mais de 700 mil pontos de vendas; mais de 21 mil pés de lúpulo plantados em 6 hectares e 14 marcas no portfólio.

Além da campanha, para celebrar a data e a indústria cervejeira, o Grupo vai realizar uma ação nos dias 5, 6 e 7 de agosto no cinema Petra Belas Artes, em São Paulo. Antes de cada sessão de cinema, um vídeo da campanha mostrará a cadeia de produção das cervejas do Grupo Petrópolis. Após a sessão, o público será presenteado com kits comemotativos do Dia da Cerveja.

“A companhia entende que as ações que estão por trás de toda a cadeia do negócio são tão ou mais importantes que o produto final”, explica Marcelo de Sá, CFO e porta-voz da empresa. “É por isso que constantemente são investidos em educação tecnológica e inclusão digital, em inovação e colaboração com microervejeiros e estudantes, e também na educação ambiental nas comunidades do entorno das fábricas, além de incentivar a representatividade, o protagonismo feminino e a diversidade nos mais diversos setores da empresa”, explica Sá.

Entre os feitos apresentados na campanha está também o cultivo do lúpulo certificado no Brasil, com cerca de seis hectares plantados em Teresópolis e uma centenas de colaboradores da empresa dedicados a estudar e expandir essa prática no país.

Sobre o Grupo Petrópolis – O Grupo Petrópolis é a única grande empresa do setor cervejeiro com capital 100% nacional. Produz as marcas de cerveja Itaipava, Cabaré, Petra, Crystal, Lokal, Black Princess e Weltenburger, Brassaria Ampolis com os rótulos Cacildis, Biritis, Ditriguis e Forévis, as vodkas Blue Spirit Ice e Nordka, a Cabaré Ice, os energéticos TNT Energy Drink e Magneto, o refrigerante It!, o isotônico TNT Sports Drink e a água Petra. Com oito fábricas em operação e aproximadamente 190 centros de distribuição, o grupo é responsável pela geração de aproximadamente 24 mil empregos diretos. Por meio dos projetos ambientais, promove o plantio e manutenção de milhares de árvores, além de ações de sustentabilidade e programa de educação ambiental para escolas municipais. Conta também com o Saber Beber, programa comprometido em orientar as pessoas sobre os benefícios do consumo moderado e as consequências do consumo exagerado de álcool.

