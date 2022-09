Game Station anuncia fusão com Grupo Azeka

A marca pernambucana Game Station anuncia sua fusão com o grupo Azeka, buscando expandir sua operação com novas unidades no Sudeste, Centro-Oeste e Sul do Brasil. A ação entre as duas marcas tem como objetivo estender a expertise em entretenimento, segurança e inclusão para outras regiões.

A iniciativa das empresas vai de encontro com os dados recentes do mercado. O setor de serviços é uma das locomotivas que puxam o retorno do público aos shopping centers. Dados da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce) apontam que 13% de todas as operações dos shoppings brasileiros estão dentro do setor de serviço, com 23,6% de crescimento só em 2021.

De acordo com Alexandre Moraes, CEO do grupo, a junção de expertises das empresas é uma possibilidade de aumento do marketshare e capilaridade do negócio com atuação em praticamente todo mercado nacional.

Ao todo são 52 operações. Sendo 24 só no Nordeste, 18 no Estado de São Paulo, três no Rio de Janeiro e uma em Porto Alegre – RS. “Além da expansão para outras cidades do Brasil, a união irá auxiliar com um novo posicionamento de mercado e a construção de um futuro promissor no ramo do entretenimento”, afirma o presidente da Azeka, Ernani Azeka.

Entretenimento conectado e inclusivo

Pensar em diversão para a família passa, indiscutivelmente, pela pauta da inclusão e acessibilidade. As boas práticas de ESG (governança ambiental, social e corporativa) apontam um caminho que todas as empresas buscam percorrer para impactar positivamente na rotina dos seus consumidores.

“Diversão é coisa séria e é preciso buscar a satisfação através das experiências. Nossas equipes são formadas e sempre atualizadas com as melhores condutas para levar entretenimento seguro e acessível para todos os públicos”, analisa Janice Jalfim, gerente de marketing da Game Station.

Sobre a empresa

O Game Station foi criado em 1998, iniciando sua primeira operação no Shopping Center Recife, Zona Sul da cidade, ocupando uma área de 1.300 metros quadrados.

Até 2021, o grupo mantinha operações nas principais praças da região Nordeste do país, como a Região Metropolitana do Recife, Caruaru, João Pessoa, Campina Grande, Aracaju, Natal, Maceió, Salvador e Fortaleza. Durante sua trajetória, criou e patenteou algumas soluções em diversão, como a criação de personagens próprios, complexos de camas elásticas, uma rede de pistas profissionais de boliche e também uma plataforma de games digitais.

Em 2022, o grupo anuncia a expansão da marca para 45 operações no Nordeste, Sudeste e Sul. O Game Station mantém ainda parcerias com o Grupo de Apoio à Criança com Câncer – GRAACC, entre outras instituições sociais.