Gartner diz que mercado de software de RPA movimentará US$ 2,9 bilhões em 2022

A receita global do mercado de software de Automação Robótica de Processos (RPA) deve atingir cerca de US$ 2,9 bilhões em 2022, o que representa um aumento de 19,5% em relação a 2021, segundo pesquisa do Gartner, Inc., líder mundial em pesquisa e aconselhamento para empresas.

“As organizações estão aproveitando as soluções de RPA para acelerar iniciativas de automação de processos de negócios e seus planos de transformação digital, vinculando seus sistemas legados a seus sonhos digitais para melhorar a eficiência operacional”, diz Cathy Tornbohm, Analista e Vice-Presidente do Gartner. Segundo ela, a taxa de 19,5% de crescimento é maior do que a do mercado de software como um todo, que registrou um aumento de 16%.

Embora esteja se desenvolvendo em um ritmo mais lento do que nos anos anteriores, o mercado mundial de software de RPA deve continuar ganhando espaço com crescimento de dois dígitos nos próximos ciclos, atingindo cerca de 17,5% em 2023.

Previsão de receita mundial de software de RPA (em bilhões de dólares americanos)

 2021 2022 2023 Receita 2,38 2,85 3,35 Crescimento (%) 30,9 19,5 17,5

Fonte: Gartner (Agosto 2022)

O mercado de RPA continua sendo um segmento atraente e de alto crescimento, com fornecedores evoluindo rapidamente suas ofertas para uma plataforma de automação mais ampla, com recursos de hiperautomação incorporados. Como ponto de partida, as organizações aumentarão seus gastos com soluções de software de RPA, pois ainda têm muito trabalho manual repetitivo e, por meio da automação, os colaboradores poderão dedicar seu tempo a atividades mais estratégicas.

“Os fornecedores de RPA mais competitivos, assim como muitos fornecedores de software no geral, estão indo além de uma oferta tradicional focada em tecnologia única para um conjunto mais avançado de ferramentas, o que engloba plataformas de aplicações de low-code, mineração de processos, mineração de tarefas, modelagem de decisão, iPaaS, visão computacional e recursos de IDP além de sua oferta de RPA existente. Isso permite que eles ofereçam, ou melhor, estejam prontos para oferecer, uma plataforma de tecnologia de hiperautomação abrangente”, comenta Varsha Mehta, Especialista Sênior de Pesquisa de Mercado do Gartner.

O Gartner prevê que, até 2024, a tendência em direção a um estado de hiperautomação levará as organizações a adotarem pelo menos três dos 20 tipos de software agnósticos de processo que permitem a hiperautomação.

Perspectiva Regional – A América do Norte, a Europa Ocidental e o Japão respondem juntos por 77% do mercado global de receita de RPA em 2022. Contudo, a América do Norte representa a maior participação na receita com 48,5%, seguida pela Europa Ocidental e Japão, com 19% e 10%, respectivamente.