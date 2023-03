Gestão de patrimônio cresce e ganha espaço no mercado imobiliário brasileiro

Também conhecido como wealth management, o segmento de gestão de patrimônio vem ganhando espaço no mercado imobiliário. O movimento acompanha uma mudança no comportamento do investidor, que passou a buscar uma assessoria profissional para cuidar desta parte das carteiras – muitas com parcela expressiva em imóveis – seja visando liquidez ou reserva de valor.

Gestoras com essa expertise, como a paulistana Sequóia Properties, viram a carteira dobrar em 2022. A casa bateu mais de R$ 1 bilhão sob gestão, com cerca de 1.000 imóveis no portfólio. “Temos entre nossos clientes desde famílias com dois ou três imóveis até holdings patrimoniais e grupos com um patrimônio imobiliário bem superior a R$ 100 milhões, e, em todos os casos, procuramos fazer uma gestão eficiente, de acordo com os objetivos de cada cliente e baseada em três princípios: geração de liquidez, renda consistente e crescimento do valor do patrimônio”, explica o CEO Joaquim Rocha Azevedo.

O imóvel continua um dos investimentos preferidos no país: ter pelo menos um imóvel é o sonho de 87% da população, segundo Censo Quinto Andar em parceria com Instituto Datafolha. De acordo com o levantamento, o brasileiro valoriza mais a casa própria do que estabilidade financeira, religião e filhos.

Mas quais são as vantagens deste modelo na gestão de imóveis?

Diferente das administradoras tradicionais, Joaquim explica que na Sequóia eles buscam agregar à gestão dos portfólios a inteligência imobiliária e financeira vinda da atuação em outras áreas, como incorporações e gestão de fundos de investimento. “Desta forma, além de fazermos todo o trabalho operacional relacionado aos imóveis, trazemos uma visão estratégica do que aquele portfoóio deve entregar em termos de rentabilidade, valorização patrimonial e alternativas para geração de liquidez”.

Fundada há mais de três décadas e com atuação 360º no mercado imobiliário, a Sequóia tem hoje sua maior concentração de imóveis sob gestão em São Paulo, mas também possui propriedades no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Bahia, Sergipe e Pernambuco. “Nosso foco é a aquisição de novos clientes com carteiras de imóveis já constituídas, independente da distribuição geográfica. Acreditamos que as soluções que empregamos para otimizar a performance de portfólios imobiliários se aplicam a qualquer localização e qualquer segmento de imóveis”, pontua Joaquim.