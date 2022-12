Gestora lança relatório inédito de CVC no Brasil com dados em português

A Valetec, gestora de investimentos em participações, lançou em outubro uma publicação com dados internacionais e nacionais em língua portuguesa. O relatório “Corporate Venture Capital no Brasil em 2022 – Panorama atual, cases e um guia para implementação de seu fundo de CVC” apresenta aspectos sobre Corporate Venture Capital (Investimento de Fundos Corporativos), suas semelhanças e diferenças com relação a M&A (Mergers & Acquisitions – Fusões e Aquisições, em português) e VC (Venture Capital – Capital de Risco, em português).

A publicação apresenta as bases para quem deseja montar uma equipe de CVC em sua corporação, além de entrevistas, cases, resultados e perspectivas para o mercado no Brasil e na América Latina, ao lado das principais tendências para 2023.

Peter Seiffert, fundador e CEO da Valetec, destaca que existem diversas publicações no exterior que refletem o CVC no mundo, mas nada sobre o Brasil. No máximo, sobre a América Latina. “Quando buscamos dados do mercado brasileiro e, principalmente, tendências, cases e metodologia, é difícil encontrar e, quando se acha, esses dados não ‘batem’ entre as fontes”.

Por esta razão, segundo Seiffert, a Valetec resolveu abordar o assunto e recrutou os principais players do mercado, como a GCV (Global Corporate Venturing) e a Apex, além de empresas que tocam seus fundos de Corporate Venture Capital no Brasil.

“Deste modo as pessoas interessadas em CVC terão, de forma simples, e em português, os mais recentes dados sobre o setor no Brasil e no exterior, além de cases e as últimas tendências na implantação do CVC nas corporações”, afirma.

Expectativas com o relatório

O CEO da Valetec conta que, com o êxito do primeiro relatório anual, e diante de diversos pedidos de colaboração, a Valetec pretende trazer um aspecto mais amplo da indústria do Corporate Venture Capital (Investimento de Fundos Corporativos) no Brasil a partir da próxima edição. Isso porque, cada vez mais, o relatório abrirá espaço para dados internacionais em portugues, além de dados nacionais atualizados e reais, novos casos de sucesso e desafios que a indústria enfrenta.

“Por fim, em breve o relatório também deve incluir pontos de vista do governo e jurídicos, entre outros que envolvem uma operação de estruturação e investimentos através de um CVC”, conclui.

Para verificar o relatório completo, basta acessar: https://lnkd.in/dM9mDZ