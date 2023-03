Grande regresso das duas feiras de joias do HKTDC

A Feira Internacional de Joias de Hong Kong e a Feira Internacional de Diamantes, Pedras Preciosas e Pérolas de Hong Kong, ambas organizadas pelo Conselho de Desenvolvimento Comercial de Hong Kong (HKTDC), foram inauguradas em 1º de março no Centro de Convenções e Exposições de Hong Kong e vão até 5 de março.

Com a economia mundial caminhando para a normalidade, os expositores nacionais e estrangeiros estão entusiasmados em participar das feiras deste ano, com mais de 2,5 mil expositores de 36 países e regiões. O HKTDC também organizou 100 missões de compra de 70 países e regiões. Um total de 20 pavilhões foram montados, incluindo os de Hong Kong, Taiwan, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Sri Lanka, Tailândia, Índia, Turquia, Israel, Alemanha, Itália, Bélgica, Brasil, Colômbia e Estados Unidos. As organizações da indústria de joias do mundo inteiro também retornaram, o que indica a confiança de empresas internacionais em Hong Kong como plataforma de negócios.

Os expositores valorizaram as primeiras feiras após a pandemia e trouxeram uma grande variedade de artigos de joalharia valiosos e únicos para ambas as feiras. A Feira Internacional de Joias de Hong Kong deste ano apresenta 17 áreas temáticas, incluindo o Hall of the Extraordinary, Hall of Fame, Designer Galleria e World of Glamour, exibindo joias distintas e de alta qualidade de todas as partes do planeta. A Feira Internacional de Diamantes, Pedras Preciosas e Pérolas de Hong Kong, realizada ao mesmo tempo, mostra os melhores diamantes e pérolas, bem como pedras preciosas de qualidade e matérias-primas para joias de várias origens nas áreas Hall of Fine Diamond, Treasures of Nature e Treasures of Ocean.

Uma série de seminários, fóruns e desfiles serão realizados durante as duas mostras de joias para facilitar o networking e manter os participantes informados sobre as últimas tendências da indústria.

Mostras de joias contam com o EXHIBITION+, um modelo híbrido de assistência on-line e off-line

A pandemia acelerou a adoção do comércio eletrônico e, com isso, os comércios varejistas de joias passaram a usar cada vez mais as redes sociais e plataformas eletrônicas para promover suas marcas e expandir os canais de vendas. Para ajudar as empresas a se adaptarem ao novo normal, o modelo híbrido EXHIBITION+ do HKTDC combina feiras físicas, a plataforma inteligente de combinação de negócios Click2Match, seminários e fóruns on-line e off-line (Intelligence Hub) e a plataforma de sourcing hktdc.com. A EXHIBITION+ amplia as atividades de promoção e a interação face a face das exposições físicas para o ambiente on-line.

