Grandes multidões se reúnem em Sharjah para celebrar o 51º Dia Nacional dos Emirados Árabes Unidos

As comemorações de Sharjah no 51º Dia Nacional da União dos Emirados Árabes foram concluídas, o que atraiu um público de diversas nacionalidades, tanto residentes e visitantes estrangeiros, ao longo de 10 dias, para participar de uma série de atividades.

Part of the National Day activities in Sharjah (Photo: AETOSWire)

De 24 de novembro a 3 de dezembro de 2022, as cidades de Sharjah, bem como importantes destinos turísticos e culturais, como o Anfiteatro Al Majaz, o Parque Nacional de Sharjah, o Maliha Public Park, o Dibba Al Hisn, o Anfiteatro Khorfakkan e o Wadi Al Helo, além de várias áreas de Kalba, parques e áreas residenciais em Al Bataeh, diversas áreas de Al Madam, Al Dhaid Fort, e Heritage Village, em Al Hamriyah, organizaram comemorações para celebrar as conquistas da nação no 51º Dia Nacional.

Sua Excelência Khaled Jassim Al Midfa, presidente do Comitê de Comemorações do Dia Nacional de Sharjah, elogiou a interação do público, bem como sua participação nos eventos. Ele disse: “Estamos orgulhosos da grande participação nas comemorações de Sharjah no Dia Nacional. Sempre ficamos satisfeitos ao ver este grande número de pessoas de diferentes nacionalidades que se juntam a nós durante as comemorações nacionais, interagindo com atividades e desfrutando delas em uma atmosfera segura e pacífica. Esperamos que essas pessoas tenham boas lembranças do Dia Nacional, que acolhe pessoas de todos os locais do mundo”.

Ele acrescentou: “Prometemos ao público presente nas comemorações que teremos experiências ainda melhores no ano que vem. Garantimos que esse ajuntamento anual se tornou um marco nos programas anuais de atividades de Sharjah, e esperamos encontrá-los mais uma vez no ano que vem, nesta mesma ocasião, para expressar amor pelos Emirados Árabes Unidos.”

As comemorações deste ano foram ricas em eventos e atividades. Eles focaram em exibir as conquistas, a história e a herança dos Emirados Árabes Unidos utilizando modelos inovadores. Os participantes aproveitaram as performances folclóricas, como o Harbiya, Al-Razfa, Al-Yowlah, Al-Ayala, Al-Rababa and Al-Azi, que têm formas semelhantes na região do Golfo, como uma herança comum entre as pessoas da região.

Além disso, esta ocasião incluiu uma variedade de eventos e programas para famílias, oferecendo uma oportunidade única de passar um tempo agradável com parentes e aproveitar as oportunidades, como as oficinas, competições e sorteios.

