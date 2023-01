Grupo Açotubo prevê crescimento de 10% nos investimentos em 2023

O Grupo Açotubo, especializado na distribuição de aço e produtos siderúrgicos no Brasil e na América Latina, aumentou a previsão de investimentos para 2023 em 10% sobre o aporte realizado neste ano. O grupo prevê investir R$ 35 milhões para fomentar as áreas industrial, logística, TI e qualidade, em linha com recente conquista da certificação ISO 14.001.

Os investimentos previstos serão prioritariamente destinados à área industrial, que deve receber 77% do aporte, com destaque para a ampliação de mais 6 mil metros na planta da área de Soluções, situada na matriz da empresa, em Guarulhos (SP). A ampliação mais que dobra a área atual, de 5 mil metros. Também estão previstos R$ 27 milhões em novos equipamentos, como laser de chapas, prensas, lixadeiras e robôs de solda.

“Em 2023 vamos renovar 40% de nossa frota própria, visando atender as normas de emissão de poluentes, reduzindo em 80% as emissões de óxido de nitrogênio (NOx) e 50% as emissões de material particulado”, afirma Rubens Ortolani, diretor da Divisão Distribuição e Logística do Grupo Açotubo. “Esta renovação vem ao encontro de nossa mais recente certificação ISO 14001, reforçando nosso compromisso com questões ambientais”.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Os investimentos deste ano contemplaram a renovação de 80% da planta de corte, totalizando R$ 1.700.000 em máquina de corte, expansora e centro de usinagem pela Incotep, empresa do Grupo Açotubo que atua no desenvolvimento de sistemas de protensão e ancoragem.

Outro investimento de destaque foi a implantação do novo ERP (sistema de gestão integrado) que integrará toda a produção, vendas e logística do grupo, aumentando a produtividade, além da criação do agendamento de retiradas on-line e uma área destinada para as operações de logística de carga, possibilitando a liberação dos motoristas no ato da pesagem, com otimização de tempo para os clientes. A preocupação do grupo com a segurança da informação também motivou a adoção de uma solução EDR, visando proteger a infraestrutura de TI em geral.

No quesito contratações, a Açotubo aumentou o quadro de colaboradores com cerca de 40 novas posições, ultrapassando o quadro de 2021, e vem capacitando seus funcionários com cursos profissionalizantes, de desenvolvimento pessoal e campanhas internas. No campo da responsabilidade social, o Grupo focou em projetos relacionados a esporte (Projeto Sonhar Alto – Cumbica), educação e erradicação da fome (Amigos do Bem), participando ativamente da Campanha do Agasalho, Páscoa Solidária e SOS Petrópolis.

América Latina

O Grupo conquistou resultados positivos nas plantas industriais que possui na América Latina, mesmo com as instabilidades do mercado. Na Colômbia, a empresa obteve crescimento de 40% no faturamento.

”O nosso trabalho de expansão da América Latina segue em curso, com ótimos resultados e excelentes perspectivas de futuro. Sabemos dos desafios que enfrentaremos, como crises e trocas de governo, mas nas últimas cinco décadas adquirimos conhecimento e força para atendimento completo de nossos clientes e parceiros”, acredita Fernando Del Roy, diretor de divisão industrial do Grupo Açotubo na América Latina.