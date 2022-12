Grupo Franciosi e Liberali ganham prêmio Impact Awards 2022

No dia 11 de novembro de 2022, a ASUG Brasil realizou a cerimônia de Revelação dos Vencedores do Impact Awards 2022. Esse evento é um dos mais importantes para a comunidade de usuários dos softwares SAP, com o objetivo de reconhecer os trabalhos realizados pelas empresas associadas que obtiveram significativos resultados positivos nos negócios através da implantação das soluções SAP.

O projeto vencedor desse ano foi: “Franciosi, do papel ao analytics com SAP Business One Farm4all”. A Liberali foi a parceira implementadora. O Sr. Marco Antonio Gracindo – Gestor de TI do grupo Franciosi, afirma acreditar que o sucesso dessa parceria se deu ao fato de a equipe Liberali ser formada por especialistas de grande referência no Agronegócio brasileiro. “Ter um time formado por especialistas em agronegócios foi primordial para que sentíssemos seguros de que a solução estava pronta para atender os processos do nosso negócio, e deu a certeza de que a parceria se tornaria sólida e duradoura. A Liberali prontamente nos apresentou as soluções em sessões específicas e organizadas de acordo com as áreas de atuação das equipes”, diz o gestor.

Edith Freitas, Gerente de Marketing da Liberali – SAP Gold Partner, nos afirmou que o início dessa parceria foi desafiador, pelo fato de existir diversos players apresentando as suas soluções. “O que se tornou mais relevante foi o fato das soluções já estarem sendo utilizados em vários clientes do segmento agro. Também foi de grande importância estarem nativamente integradas ao ERP. Essa premiação nos trouxe imensa alegria e satisfação”, disserta Freitas.