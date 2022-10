Grupo Manitou assina acordo de parceria com a EcoVadis

O Grupo Manitou anunciou a assinatura de um acordo de parceria com a EcoVadis, um especialista em soluções para a avaliação do desempenho da RSE e compras responsáveis.

Como parte de sua abordagem de compras responsáveis iniciada em 2013, o Grupo Manitou está formando uma parceria com a EcoVadis para acelerar a implantação de sua nova política de compras sustentáveis. Como resultado da experiência e das ferramentas oferecidas pela EcoVadis, o grupo implementará uma avaliação e um monitoramento reforçados do Desempenho de SER (Responsabilidade Social Empresarial) de sua base de fornecedores. Maurizio Achilli, VP de Sourcing do Grupo Manitou, declara: “Com esta parceria de alto valor agregado para nossa cadeia de fornecimento, otimizaremos a governança de RSE de nossos fornecedores, ao mesmo tempo em que os apoiamos na melhoria de seu desempenho. Isso também nos permitirá fortalecer a gestão de risco em compras”.

Após uma verificação da metodologia interna de autoavaliações durante auditorias in loco, o Grupo Manitou escolheu a EcoVadis por sua capacidade de cobrir todas as áreas geográficas onde seus fornecedores atuam, como Aude Brézac, vice-presidente da CSR do Grupo Manitou, explica: “Os métodos de avaliação da EcoVadis baseados em exaustivos critérios de RSE atualizados regularmente confirmaram nossa escolha. Esta colaboração nos permitirá conhecer melhor nossos fornecedores e antecipar as futuras regulações internacionais, sejam elas relativas aos direitos humanos, à conformidade, à ética ou ao meio ambiente”.

Pierre François Thaler, Co-CEO da EcoVadis, acrescenta: “Estamos orgulhosos de contar com o Grupo Manitou entre nossas novas referências. Cada empresa, em todos os setores, tem um papel a desempenhar na redução do risco climático, tanto dentro de suas próprias operações e através de sua cadeia de fornecimento. O Grupo Manitou fez a escolha certa no uso da EcoVadis para envolver as categorias de fornecedores diretos e indiretos neste esforço”.

O Grupo Manitou realizará primeiro o mapeamento para selecionar os fornecedores prioritários para estas avaliações, e então enviará seus primeiros questionários até o final de 2022.