Grupo Manitou investe em pacote de serviços

Para o Grupo Manitou, a área de pós-vendas faz parte da estratégia do negócio, uma vez que dá continuidade à venda dos serviços, focando na manutenção da frota local, por meio dos serviços de telemetria, garantia estendida e contratos de manutenção.

De acordo com Marcelo Bracco, diretor geral da Manitou para Brasil e América Latina, a empresa oferece serviços de apoio que vão permitir que o foco do cliente esteja voltado 100% para a operação.

No que se refere à garantia, a Manitou trabalha com duas opções, que cobrem componentes mecânicas, hidráulicos, elétricos e eletrônicos – dependendo da escolha. Em ambos os casos, existe uma cobertura mais ampla que inclui peças, apoio de equipe de profissionais, entre outros pontos.

Outro fato importante para quem adquiri uma máquina e quer garantir seu funcionamento correto é a manutenção. Os contratos da Manitou fazem parte de uma abordagem global para reduzir o custo total de propriedade (TCO) das máquinas e trazem uma forma otimizada de organizar os intervalos de manutenção.

“Cada solução de manipulação de material requer uma manutenção regular. Para isso, o Manitou criou uma ferramenta digital de manutenção e diagnóstico: o Visão Interativa (iV). Com uma base de dados escalável inclusa, este software permite aos técnicos realizar operações de manutenção preventiva, reparativa ou personalizar as máquinas com a adição de opções. Esta ferramenta também permite diagnóstico para reduzir o tempo de inatividade no caso de um incidente”, explica Sérgio.

Pensando na conectividade, o Grupo Manitou desenvolveu ferramentas digitais (Connected Machine), que permitem aos usuários acessar e compartilhar em tempo real todos os dados da máquina, como estado, posição do equipamento (geolocalização), monitoramento da manutenção, nível de combustível, número de horas de utilização, programação e gestão de alertas, gestão de acessos etc.

As soluções Connected Machine foram desenvolvidas para uso colaborativo, seja no campo ou no escritório, por meio de PCs, tablets ou smartphones. E, ainda, possuem uma API para promover a integração e uso de dados importantes em um sistema de gestão global.

Já o setor de peças da Manitou oferece um serviço de substituição de peças para os profissionais que utilizam as suas máquinas. “Peças originais e que respeitam as normas do fabricante são essenciais para garantir vida longa às máquinas. Por outro lado, a utilização de peças que não cumprem com as especificações originais pode levar a problemas sérios e graves. Mesmo que sejam semelhantes, estas peças causam um desgaste prematuro e em muitos casos há um risco de quebra que pode ser muito problemático para a continuidade da operação”, lembra Sérgio.