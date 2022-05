Grupo de Pesquisa promove evento sobre cobertura de risco e crises humanitárias

O Grupo de Pesquisa “Comunicação, Mercado e Tecnologia” (Comertec), vinculado ao curso de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá (Unifap), promove, nos dias 16, 17 e 18 de junho de 2022, o II Congresso Internacional Comertec e V Comertec Jr., com o tema “Cobertura de risco e crises humanitárias”. O evento, considerado o maior do Amapá na área de Comunicação, será gratuito, híbrido (com possibilidade de participação presencial e/ou por meio de plataforma digital) e oferecerá certificado aos participantes.

O Congresso será composto por quatro palestras de expoentes do jornalismo, oficinas on-line sobre edição de vídeo e design gráfico, além da apresentação de trabalhos por meio de exibição de vídeos previamente gravados.

O evento terá início no dia 16 de junho, das 19h às 21h, com palestra de Roberto Cabrini, jornalista da Record e premiado por diversos trabalhos investigativos e cobertura de guerras ao longo da carreira.

No dia 17 de junho, das 14h às 19h, serão exibidas apresentações de trabalhos por meio de vídeos previamente gravados. As pesquisas abordarão diversos aspectos relacionados aos seguintes temas: “Mídias alternativas e novas práticas jornalísticas”; “Comunicação, tecnologia e convergência”; “Análise de mídia, gestão e estratégias comunicacionais” e “Educação, sociabilidades e comunicação na era das novas mídias”.

Também no dia 17 de junho, das 19h às 22h, acontecerá a palestra de Alex Silveira, repórter fotográfico formado em cinematografia pela School of Visual Arts-SVA (NY) e vencedor do prêmio Vladmir Herzog 2021 pela categoria “Carreira”. Além disso, a coordenadora de pauta na Record Tv Rio, Lívia Bonard, falará sobre sua rotina de trabalho.

Em 18 de junho, último dia de Congresso, das 14h às 17h, serão realizadas as oficinas de “Design Gráfico” e de “Edição de transmissão on-line”. Das 19h às 22h, acontecerá a palestra de Rodrigo Carvalho, correspondente da Globo em Londres desde 2017 e premiado no New York Festivals.

Para participar do II Congresso Internacional Comertec e V Comertec Jr., basta acessar: https://www.even3.com.br/comertec2022/