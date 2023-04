Heverton Pessoa de Melo Peixoto é o novo CEO da Omni

A Omni, instituição financeira reconhecida pro seus serviços de crédito, comunica a chegada de Heverton Pessoa de Melo Peixoto, que passa a ocupar a posição de CEO da empresa. O executivo tem ampla experiência em posições de liderança em negócios no Brasil e no exterior nos segmentos financeiro e de seguros.

Sua trajetória profissional inclui 10 anos na Wiz Co, ecossistema completo de seguros e produtos financeiros com atuação na América Latina. Como CEO do grupo, atuou em processos destacados de inovação, modernização, novos negócios e desenvolvimento de cultura organizacional premiada.

Também trabalhou na Mckinsey & Company por seis anos, desenvolvolvendo projetos estratégicos no mercado brasileiro, mexicano e chinês, prestando consultoria para empresas de diversos setores, como Banco do Brasil, seguradoras e indústrias.

O executivo é formado em Engenharia Civil pela Universidade de Brasília, com MBA em Finanças Corporativas pelo Insead na França. Heverton é engajado em agendas ligadas a negócios com propósito, responsabilidade social, desenvolvimento de pessoas, inclusão e equidade, pilares que também se destacam na cultura organizacional da Omni.

Heverton substitui Tadeu Silva, que passará a atuar no Conselho de Administração da Omni.