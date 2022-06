Hotelaria corporativa se adapta aos novos formatos de trabalho

O cenário da pandemia da Covid-19 acelerou processos de inovação de uma forma nunca vista antes no mundo. A evolução dos negócios com a experimentação de novas tecnologias e novas abordagens atingiu também o setor de hotelaria, que passou por transformações e adotou e novas ferramentas tecnológicas, enxergando inclusive uma oportunidade de atrelar o trabalho remoto ao bem-estar e ao lazer. O Hotel Araucária Plaza, localizado em Ribeirão Preto (SP), por exemplo, investiu na modernização e adequação dos espaços para as hospedagens corporativas. Loriane Peres, arquiteta das empresas do Grupo Pereira Alvim, foi a responsável pela idealização do projeto.

Para que os hóspedes possam manter sua rotina de trabalho ao mesmo tempo em que curtem um período de descanso com a família, proporcionando flexibilidade aos novos formatos, os apartamentos contam com uma Iluminação adequada para o home office, mais moderna e econômica, além de espaços integrados nas áreas comuns. Os ambientes dispõem de ferramentas que otimizam o trabalho e em outra posição proporcionam descanso e sono reparador.

Silmara Cammilleri, gerente comercial da rede Le Privilège, explica que além dos apartamentos, a recepção, lobby bar, restaurante e os espaços de eventos foram remodelados. “O projeto implementado adotou as novas tendências da hotelaria corporativa sem abrir mão da tradição que consolidou a marca Le Privilège de Hotéis, que prioriza um trabalho diferenciado, atencioso e minimalista”, diz.

A gerente comercial, conta que a decisão de modernizar surgiu do trabalho incessante de ouvir a necessidade dos clientes. “A nossa expectativa é que os nossos hóspedes se sintam acolhidos quando estão conosco. Ouvimos, entendemos e atendemos as suas necessidades”, ressalta Silmara Cammilleri.