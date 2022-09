Hotelaria de luxo encabeça alta na performance do turismo doméstico

Com os números do primeiro semestre bem próximos dos níveis pré-pandemia, o turismo brasileiro segue em franca recuperação. Dados de um levantamento feito pelo Conselho de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP), indicam que o faturamento do setor nos seis primeiros meses do ano totalizou R$ 77,4 bilhões, apenas 8,5% abaixo do que registrou em 2019.

A performance crescente do setor desde o ano passado revela, ainda, que o brasileiro está viajando mais dentro do próprio país. A retomada das viagens começou, efetivamente, pelos destinos domésticos e o movimento favoreceu o mercado de luxo. A tendência se refletiu nos números do Anuário 2021 da BLTA (Brazilian Luxury Travel Association), produzido em parceria com o Senac São Paulo, que apontou faturamento aproximado de R$ 1,8 bilhão para a hotelaria de luxo no país, montante 50% superior ao registrado antes mesmo da pandemia.

Localizado em Alto Paraíso (MT), o Cristalino Lodge, é um dos hotéis que viram a ocupação crescer e a alcançar índices próximos a 58%, média estimada considerando a totalidade de hotéis associados à BLTA. Alex Da Riva, proprietário do Cristalino Lodge e presidente da associação, ressalta que 90,7% dessa demanda é de brasileiros, índice surpreendente se comparado a 2019, quando respondiam por apenas 59% da ocupação.

Viajantes frequentes que adiaram os planos de viajar ao exterior valorizam opções que ofereçam experiências culturais consistentes e opções de atividades mais próximas à natureza. Destinos não massificados, que naturalmente atraem o consumidor de luxo. No Cristalino Lodge, uma das atividades mais procuradas pelos hóspedes é a observação de pássaros. De suas torres, com plataformas de diversos níveis, pode-se chegar a 50 metros de altura, e ter a melhor vista panorâmica da reserva e da fauna locais.

Eleito um dos 25 melhores ecolodges do mundo pela National Geographic Traveler, e além de associado à BLTA, o Cristalino Lodge é membro de associações de turismo que reúnem algumas das mais exclusivas experiências de viagem no Brasil e no mundo, como Condé Nast Johansens e Pure Life Experiences.