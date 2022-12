Hurricane Electric amplia sua rede global com quarto ponto de presença no Brasil na GlobeNet Fortaleza

A Hurricane Electric, o maior backbone de internet com IPv6 nativo do mundo, anunciou hoje a implementação de um novo Ponto de Presença (PoP) na GlobeNet Fortaleza. O novo PoP, o quarto da Hurricane Electric no Brasil, está localizado na Rua Raimundo Esteves, 333, Fortaleza (CE) 60182-330.

A GlobeNet Fortaleza é o lar de muitos ISPs na região e da segunda central de internet mais importante do Brasil. O novo PoP está estrategicamente localizado a menos de 10 quilômetros do aeroporto internacional de Fortaleza e foi projetado para atender aos clientes desta região, a mais forte economicamente do nordeste brasileiro. As novas instalações que entraram em operação no terceiro trimestre de 2022 triplicam o número de racks e a energia disponível, com rotas de cabo de fibra óptica submarinas protegidas em todo o Atlântico e tempo de atividade garantido de 99,99%.

Fortaleza contribui com 1% do PIB nacional para a economia total do Brasil e é um centro para a indústria criativa, comércio varejista, distribuição e negócios de manufatura. Com quase 200 startups, a capital cearense é a quinta melhor cidade para startups do país e é apelidada de “Brown Sugar Valley” (Vale do Açúcar Mascavo).

“A economia próspera de Fortaleza e a proximidade com os cabos transatlânticos fazem deste PoP um excelente ponto de acesso que permite que empresas brasileiras se conectem globalmente”, disse Mike Leber, presidente da Hurricane Electric. “Nosso quarto PoP no Brasil e quinto na América do Sul mantém nosso compromisso de garantir que os usuários em todos os lugares tenham acessoàconectividade de alta velocidade.”

Os clientes da GlobeNet Fortaleza e do nordeste do Brasil agora têm uma variedade de novas opções de conectividade e acessoàextensa rede IPv4 e IPv6 da Hurricane Electric através de portas 100GE (100 Gigabit Ethernet), 10GE (10 Gigabit Ethernet) e GigE (1 Gigabit Ethernet). Além disso, os clientes da instalação podem trocar tráfego IP com a vasta rede global da Hurricane Electric, que oferece mais de 30 mil sessões BGP com mais de 10 mil redes diferentes por meio de mais de 280 principais pontos de troca e milhares de clientes e portas de peering privadas.

Sobre a Hurricane Electric

A Hurricane Electric opera sua própria rede mundial IPv4 e IPv6 e é considerada o maior backbone IPv6 do mundo. Dentro de sua rede global, a Hurricane Electric está conectada a mais de 280 principais pontos de troca e troca tráfego diretamente com mais de 10 mil redes diferentes. Empregando uma topologia de fibra óptica resiliente, a Hurricane Electric tem nada menos que cinco caminhos de 100G cruzando a América do Norte, quatro caminhos separados de 100G entre os EUA e a Europa e anéis de 100G na Europa e na Ásia. A Hurricane também possui um anel ao redor da África e um anel na Austrália e na Nova Zelândia. A Hurricane Electric oferece soluções de trânsito IPv4 e IPv6 na mesma conexão. As velocidades de conexão disponíveis incluem 100GE (100 gigabits/segundo), 10GE e gigabit ethernet. Para mais informações, acesse http://he.net.

