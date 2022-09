IBRI, BMA Advogados e J.P. Morgan realizam evento

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores), BMA Advogados e J.P.Morgan realizam, em 29 de setembro de 2022, das 08:00 às 10:00, evento presencial sobre “ADRs, proxy para ADRs e o futuro das assembleias”. O evento tem apoio da ABRASCA (Associação Brasileira das Companhias Abertas) e Morrow Sodali. Rodrigo Maia, Diretor-presidente do IBRI, e Roberto Dias Carneiro, Sócio da área de Direito Societário do BMA Advogados, farão a abertura do evento.

Participarão como debatedoras: Ana Paula Reis, Sócia da área de Direito Societário do BMA Advogados; Andréa Krongold, ADR Relationship Manager and Sales para Brasil e Latam no J.P. Morgan; e Agnes Blanco Querido, Head of Brazil na Morrow Sodali. Rafael Mingone, Gerente de Relações com Investidores da Gerdau, Diretor Técnico do IBRI e Presidente da Comissão de Mercado de Capitais da ABRASCA, atuará como moderador.

Será um overview sobre o que são ADRs (American Depositary Receipts), seus diferentes níveis e como funcionam. Seguido de uma descrição de como conhecer melhor sua base acionária de ADRs e o processo de proxy/votação em assembleias, além de como se diferem do processo local. Finalizando com uma visão do que seriam as assembleias no metaverso.

O evento será gravado e disponibilizado pelo Canal do YouTube do IBRI.

Serviço:

Data: 29 de setembro de 2022 (quinta-feira)

Horário: 08 horas às 10 horas

Local: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.455 – 10° andar – Itaim Bibi – São Paulo – SP

Realização: IBRI, BMA Advogados e J.P.Morgan Apoio: ABRASCA e Morrow Sodali

As inscrições para o evento são gratuitas. As vagas disponíveis são limitadas.

Para se inscrever, basta clicar no link abaixo e preencher o formulário:

