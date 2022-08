IBRI realiza assembleia para propor alteração no Estatuto Social

O IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores) realiza AGE (Assembleia Geral Extraordinária), no dia 30 de setembro de 2022, para avaliar as mudanças no Estatuto do Instituto.

“A alteração proposta na Governança Corporativa está totalmente conectada com a estratégia do Instituto, onde queremos agregar mais valor aos associados de forma consistente e continuada”, declara Geraldo Soares, Presidente do Conselho de Administração do IBRI.

“A mudança proposta para o Estatuto Social do IBRI promove sua sustentabilidade, rumo ao mindset digital e sua natural internacionalização, garantindo o suporte para o desenvolvimento profissional dos seus associados. Vamos juntos”, afirma Rodrigo Maia, Diretor-Presidente do IBRI.

O Conselho de Administração propõe novo Estatuto Social com a contratação de CEO (Chief Executive Officer ou Diretor-Presidente Executivo) remunerado e com dedicação exclusiva ao Instituto, que tenha experiência comprovada na área de Relações com Investidores, com metas de curto, médio e longo prazo.

Serão extintos cargos que já não fazem mais sentido na estrutura organizacional do IBRI, como o de Diretor Secretário.

Ao mesmo tempo, ocorrerá a criação dos cargos de Diretor Financeiro e Diretor Jurídico, que não precisam ser exercidos obrigatoriamente por profissionais de Relações com Investidores, mas necessitam ser associados do IBRI, além de contarem com formação adequada e experiência comprovada em suas respectivas áreas de atuação.

Além da possibilidade de contar no corpo técnico com dois Superintendentes (Superintendente Técnico e Superintendente de Desenvolvimento Profissional e de Eventos), com o objetivo de contribuir com o CEO, conferindo maior capacidade de implementação de ações que permitam o aprimoramento profissional para os Associados do Instituto.

Para conhecer a proposta de novo Estatuto Social do IBRI, basta acessar:

https://www.ibri.com.br/pt-br/o-ibri/novo_estatuto_social/