ISH participa do Roadsec 2022 em busca de talentos

A ISH Tecnologia, anuncia que participará pela primeira vez da edição de 2022 do Roadsec, maior festival hacker da América Latina.

No retorno do Roadsec ao modelo presencial, a companhia pretende captar talentos para compor seu time de funcionários.

“O mercado de tecnologia, sobretudo o de segurança da informação, é muito disputado pois a defasagem de mão de obra é muito grande em relação ao número de oportunidades abertas. Participar de um evento como o Roadsec é estratégico para captar talentos com genuíno interesse na área”, afirma Luciana Vaz, gerente de Recursos Humanos da ISH Tecnologia.

Além disso, o diretor de serviços da companhia, Lierte Bourguignon, apresentará uma palestra no evento sobre como se preparar para os principais riscos cibernéticos. “Quando falamos de ataques é preciso se fazer uma pergunta: Você está preparado para uma crise? O segredo está na capacidade de responder de forma ágil para reestabelecer o ambiente no menor tempo possível, de forma a reduzir os danos. A ideia é analisar alguns casos recentes e destacar as lições aprendidas com cada um deles, para que possamos desenvolver processos mais seguros”, afirma Bourguignon.