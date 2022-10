Indicadores mostram steel frame como solução rentável

Os indicadores de uma obra determinam e organizam o projeto em um todo, desde a escolha de profissionais até a compra dos materiais que sejam de fato úteis. Para que uma construção fique de acordo com a proposta do projeto e proporcione benefícios que vão além dos produtos escolhidos, é necessário seguir etapas dentro dos Key Performance Indicators (KPIs) – Indicadores Chave de Desempenho, na tradução livre para o português – relacionadas à gestão, e que permitem reconhecer rapidamente se as estruturas escolhidas são de fato corretas para as dimensões da obra.

Um dos sistema construtivos que se encaixa neste padrão, por exemplo, são as estruturas em aço galvanizado, também chamado de steel frame: uma estrutura que deve ser pensada dentro de um planejamento, por oferecer vantagens relacionadas à rentabilidade, economia em relação à água, além de um menor tempo de produção em comparação a outros elementos.

“A utilização correta das estruturas em aço galvanizado, conforme os indicadores recomendados para uma obra, colabora com a padronização dos materiais e se enquadra em questões relacionadas à qualidade, segurança, desempenho e boas práticas de fabricação. Isso garante que as propriedades mecânicas e físicas que compõem a resistência do mesmo se tornem mais duradouras”, explica Gonzalo Raspini, CFO da Barbieri do Brasil.

Segundo o profissional, nas obras de steel frame executadas corretamente, consegue-se um ótimo isolamento impermeável-térmico-acústico sem a necessidade de aumentar a espessura das paredes que sacrificam a superfície útil em nossos projetos. Outras vantagens que envolvem a redução de custos em fundações, facilidade de montagem e redução de desperdícios se encaixam dentro dos indicadores como características que não devem ser deixadas de lado.

Engenharia Detalhada



O cálculo estrutural é uma fase imprescindível em qualquer projeto de construção, independentemente de suas características ou produto, e só pode ser realizado por profissionais qualificados. Ao utilizar o steel frame, por exemplo, os profissionais são responsáveis ​​não apenas pela verificação estrutural da edificação, mas também pela otimização do projeto em sua resolução construtiva, estrutural, econômica e sustentável. Em seguida, fornecem, através da referida documentação, todos os dados técnicos, detalhes construtivos e condições em que os materiais de projeto devem ser fabricados, garantindo assim o uso racional e eficiente dos recursos.

Supervisão de um profissional adequado em construção a seco



A capacitação do profissional que irá realizar o controle e direção do trabalho é um ponto muito importante para garantir que ele seja realizado com segurança, excelentes resultados técnicos, econômicos e de prazo. Da mesma forma, um diretor ou gerente de obra treinado que garanta a eficiência técnica da equipe.

Planejamento e agendamento de trabalho

Para otimizar ao máximo o tempo de execução de cada etapa e poder concluir o trabalho em um tempo muito curto, é necessário planejar e programar cada uma das tarefas que comporão as etapas da obra. Isso evitará o tempo de inatividade devido a dúvidas sobre como executar as etapas e que as tarefas terão que ser refeitas por terem sido mal executadas.



Mão de Obra Qualificada

Para que a obra seja realizada de forma rápida e correta, é necessário que a equipe que irá realizar a construção tenha conhecimento da forma correta de execução de cada etapa, a mesma precisa ter um conhecimento profissional elevado em relação a todos os processos do projeto, pois, isso evitará erros em relação ao tempo de execução, eliminando prejuízos ou um tempo maior para refazer tarefas mal executadas.