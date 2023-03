Indústria do plástico tem encontro marcado em abril

Reforçar a relevância socioeconômica do plástico em suas mais diversas aplicações, abordar a importância da participação da cadeia produtiva nas discussões ambientais e globais, inserindo o plástico como agente partícipe da preservação no processo sustentável, apresentar as inovações que promovam a qualidade de vida das pessoas, o benefício econômico e que ‘converse’ com os conceitos da Economia Circular, interagir com as cadeias produtivas que se beneficiam dos plásticos, promover networking e gerar negócios efetivamente.

São essas as metas da edição 2023 da Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico, que será realizada no São Paulo Expo, na capital paulista, entre os dias 27 e 31 de março de 2023. Depois do período de pandemia, a feira volta ao modelo presencial para fomentar a interação das empresas do setor em torno das inovação e tendências voltadas à cadeia produtiva dos plásticos.

“Durante a pandemia, mantivemos a conexão da cadeia produtiva por meio de ações, webinars, congressos e atividades online e, no próximo ano, estaremos reunidos novamente para validar essa conexão e para reforçar a importância desse evento como catalisador de inovações e negócios nacionais e internacionais”, afirma a show director do evento, Liliane Bortoluci.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Em 40.000 m² de exposição, estarão reunidas mais de 800 marcas brasileiras e internacionais, que apresentarão seus produtos e soluções inovadores, promovendo a sinergia com profissionais e visitantes. O mercado poderá conhecer o que há de mais novo em tecnologias e soluções em produtos básicos e matérias-primas, maquinários, equipamentos e acessórios, ferramentas e moldes, resinas sintéticas, processadores de plásticos, instrumentação, controle e automação industrial, robótica, projetos e serviços técnicos, reciclagem, entre outros.

De acordo aos organizadores, um dos destaque desta edição do evento é a participação internacional: além do Brasil, o evento conta com empresas da Alemanha, Argentina, Áustria, Canadá, China, Estados Unidos, Hungria, Índia, Itália, Israel, México, Portugal, Suécia, Suíça, Taiwan e Turquia. Um indicativo claro do interesse que o mercado brasileiro incita no mundo. Não é para menos, uma vez que além de ser imprescindível a diversos setores produtivos, como a construção civil, indústria automobilística e de alimentos, a indústria do plástico atua com um dos vetores de modernização nos processos produtivos com foco no aumento de eficiência e corresponde a 20,4% do PIB brasileiro, sendo responsável por 69,2% das exportações.

Além da área de exposição, a Plástico Brasil 2023 também contará com áreas exclusivas para conteúdo, com a participação de especialistas nacionais e internacionais, em uma programação exclusiva sobre variados temas voltados aos plásticos, como matérias-primas, inovações em engenharia, equipamentos e maquinários, tecnologia e sustentabilidade.

Cadeia completa da transformação

Por reunir a cadeia completa da transformação do plástico, aproximando oferta da demanda, a Plástico Brasil atrai um contingente de profissionais bastante especializado. Na edição de 2019, realizada presencialmente antes da pandemia, o perfil dos visitantes do evento era composto, predominantemente, por representantes das indústrias de processamento de plástico, embalagem, metalurgia, setor automotivo e de autopeças, eletrônico, petroquímico, equipamentos de construção, alimentos e bebidas e reciclagem.

Segundo Liliane Bortoluci, para a edição de 2023 são esperados mais de 45 mil visitantes. “A Plástico Brasil também se destaca pela qualificação dos visitantes. Na última edição, por exemplo, mais de 80% deles eram tomadores de decisão em busca de novos fornecedores, oportunidades de compra e possibilidades de investimentos”, conta Liliane Bortoluci.

A Plástico Brasil é uma iniciativa da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ), da Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM), além das principais entidades do setor, com realização da Informa Markets. O evento conta com o apoio da ABDI, ABEEÓLICA, ABIEA, ABINFER, ABNT, ABPOL, ABRAVA, ALMACO, ANFAVEA, I.A.R, FIEB, FIER, SIAPB, SINDIBOR, ABIARB, PNEUSHOW, EXPOBOR e VDI.