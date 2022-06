Influency.me leva 200 influenciadores para o Big Festival

O Big Festival, festival de games independentes da América Latina, está indo para a sua 10ª edição este ano, que vai acontecer dos dias 7 a 10 de julho na São Paulo Expo.

O evento possui propósito em abrir espaço para jogos inovadores de todas as partes do mundo, além de promover um ponto de encontro para todas as pessoas que se interessam e desejam entender melhor o mundo dos games.

Desde de 2020 o evento vinha sendo realizado de forma remota mas, após dois anos, viu-se uma oportunidade de reunir muitas marcas, estúdios, fãs e creators em um só espaço. Além disso, como as duas últimas edições aconteceram de forma remota e foram um sucesso, a organização do evento decidiu manter essa modalidade, então, para aqueles que não puderem comparecer presencialmente, haverá a possibilidade de acompanhar o evento online.

Em maio de 2022, durante um evento privado, a família Big Festival se juntou à Omelete Company, berço da CCXP e GameXP, unindo forças e potencializando ainda mais o evento e a sua presença para a indústria.

O Big conta, também, com grandes patrocinadores como a Ripio e marcas como Magalu Games, Claro, Fini e Apex Brasil como patrocinadores gold. Outro ponto é o apoio da Brazil Games, iniciativa da Apex com a AbraGames visando fomentar esse mercado.

Marcas como a Nintendo, Xbox e Playstation já confirmaram a realização de lançamentos exclusivos durante os quatro dias de Big Festival. A programação do evento conta com mais de 100 palestras de marcas e criadores de conteúdo, atendendo tanto o público que está indo para aproveitar o evento em si quanto para aqueles que estão indo a negócios.

Atualmente o Big Festival foi consolidado como o principal evento da indústria de jogos, fomentando cada vez mais esse trabalho na América Latina e trazendo novas oportunidades de negócios.

Com ingressos sendo vendidos a partir de R$ 20, o evento busca não só alcançar potenciais investidores para a indústria como também criadores de conteúdo digital e fãs do universo gamer.

O Big Festival, em parceria com o Influency.me, desenvolveu um espaço para que criadores no mundo geek e gamer tivessem a oportunidade de conhecer os lançamentos e se conectar com seus fãs durante os quatro dias de evento.

A parceria do Influency.me com o Big Festival vem desde a edição de 2021, onde a marca reuniu diversos influenciadores do nicho gamer que puderam aproveitar o evento de forma remota. O Influency.me também fará parte da 10ª edição, que será em formato presencial. São mais de 200 influenciadores com presença confirmada pelo Influency.me.

Além de participar do evento, conhecendo os jogos finalistas, esses criadores de conteúdo poderão aproveitar o tempo no “Castelo dos Influenciadores”, stand idealizado para creators, marcas e fãs com grade programada para realização de palestras sobre o mundo do marketing digital, meet & greet e quizzes.

Para conhecer os jogos e lançamentos de games independentes do mundo, participar de palestras e se conectar com influenciadores gamers e geeks, basta verificar o cronograma do Big Festival.