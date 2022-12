Inovações de engenharia reduzem paradas de produção em siderúrgicas

De acordo com Instituto Aço Brasil, o consumo deste metal no país deve dobrar nos próximos dez anos: de 125 quilos por habitantes para 250 quilos. No entanto, a produção siderúrgica continua sendo um desafio para a engenharia, principalmente nos processos que envolvem temperaturas extremas e que demandam equipamentos mais resistentes. Recentemente, algumas inovações estão aumentando a vida útil de componentes e reduzindo a necessidade de paradas de fábricas para manutenções.

No processo de laminação do aço, as chapas de aço quente são transportadas em esteiras de rolos que precisam resistir a altas temperaturas. Em geral, uma siderúrgica precisava parar a produção quatro vezes por ano para substituir esses rolamentos. Para evitar esse problema, algumas usinas implantaram mancais bipartidos de aço, associados a uma lubrificação especial para temperaturas extremas.

De acordo com a empresa norte-americana Timken, especializada em engenharia industrial, os mancais bipartidos de aço podem aumentar a vida útil dos rolamentos para um ano, reduzindo as perdas das siderúrgicas com paradas de manutenção.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Segundo a Abecom, distribuidora da Timken no Brasil, inovações de engenharia como essa geram um retorno superior ao investimento, pois elevam a produtividade e os ganhos das indústrias.

Sobre a Abecom

Fundada em 1963, a Abecom também é distribuidora da SKF industrial no Brasil e atende a mais de 200 grupos industriais, por meio de contratos personalizados, prestando serviços em mais de 1 mil plantas fabris.

Além da matriz em São Paulo, a Abecom conta ainda com mais um centro de distribuição na capital paulista, unidades em Campinas (SP), Curitiba (PR), uma filial em Belo Horizonte (MG) e atendimento local em várias regiões do Brasil.

No seu centro de inteligência em São Paulo, a Abecom acompanha o desempenho dos equipamentos de centenas de indústrias em tempo real, com programas que analisam dados recolhidos à distância em cada planta.

Para saber mais sobre a Abecom, basta acessar: https://www.abecom.com.br/