Inovações de produtos e aquisição de portfólio bem-sucedidas levam a Wella Company a superar as expectativas de lucro e crescimento no segundo ano de sucesso

Wella Company, líder mundial no segmento de cabelos e unhas de US$ 100 bilhões do setor de beleza, está marcando um segundo ano de sucesso como uma empresa independente, gerando lucro de dois dígitos ano a ano e crescimento acima das expectativas. No ano fiscal 22, concluído no fim de junho, a Wella Company superou todos os alvos de desempenho financeiro em todo o mundo. Desde sua fundação em dezembro de 2020, a Wella Company apresentou lucro contínuo de dois dígitos e crescimento acima das expectativas, sendo uma das empresas de beleza com crescimento mais rápido no setor.

O portfólio da Wella Company inclui marcas icônicas profissionais e de varejo para cabelo, unhas e tecnologia de beleza Wella Professionals, O·P·I, ghd, Briogeo, Nioxin, Sebastian Professional e Clairol.

“Nossos dois primeiros anos de negócios mostraram o potencial duradouro do portfólio da Wella Company. Estamos restabelecendo a excelência da categoria em cabelos e unhas, e profissionais e consumidores vêm se apaixonando outra vez por nossas belas marcas”, disse Annie Young-Scrivner, Diretor Executivo da Wella Company. “Nosso forte desempenho financeiro contínuo, junto com o crescimento e ganho de participação de mercado em todas as categorias, mesmo no desafiador contexto mundial, é a prova de que nosso negócio está apenas começando a explorar todo o seu potencial.”

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Expansão do Portfólio de Produtos e Sucessos

Wella Professionals continua liderando o crescimento geral do portfólio da empresa, com desempenho de dois dígitos, mantendo sua participação número 1 no Professional Color a nível mundial. O lançamento do Shinefinity, um serviço profissional de acetinagem e uma nova entrada da categoria para a Wella Company, foi o lançamento mais intenso de cores da empresa, apresentando +4% acima da meta. O impulso vem crescendo por trás do portfólio Care, liderado pela Wella Care, Sebastian e Nioxin, todas gerando crescimento de dois dígitos. Sebastian Professional é a segunda maior marca profissional da Wella Company e obteve um crescimento de dois dígitos este ano com ganhos em todos os principais mercados, impulsionados por produtos híbridos de cuidado / estilo exclusivos da marca, como Dark Oil e No Breaker.Nioxin continuou apresentando forte desempenho com receita líquida subindo dois dígitos ano a ano em regiões importantes como NA e EMEA. O segmento de cabelo de varejo da empresa aumentou a receita líquida em quase +3% no ano fiscal de 2022, enquanto ganhava participação na maioria dos principais mercados.

A aquisição da Briogeo (encerrada em junho de 2022) consolidou ainda mais o portfólio de cuidados com os cabelos eco-éticos da empresa, ao acrescentar o negócio de cuidados com cabelos naturais, limpos e ecológicos, uma das marcas de crescimento mais rápido na atualidade. Briogeo vende um de seus premiados Don’t Despair, Repair! Máscaras de condicionamento profundo a cada minuto.

Com sede em Londres, a ghd (good hair day) está redefinindo a tecnologia de beleza e continua dominando com sua estratégia centralizada no digital. A marca apresentou, em média, uma taxa de crescimento anual de dois dígitos nos últimos 4 anos.

O·P·I é a marca de unhas profissional nº 1 em todo o mundo e a nº 3 no varejo dos EUA. Nos EUA, a marca registrou 10 meses consecutivos de ganho de participação no canal Food, Drug, Mass (FDM). Nature Strong, o primeiro esmalte para unhas de origem natural eàbase de plantas da marca, foi o primeiro lançamento de cosméticos em cores em todo o canal FDM nesta primavera.

Expansão em eCommerce e Digital

A Wella Company continua impulsionando o crescimento ao expandir sua presença digital e acelerando o comércio eletrônico. Sua plataforma de comércio eletrônico WellaStore B2B continua adquirindo clientes em todo o mundo, ajudando os profissionais de salão a satisfazer necessidades de negócios, desde pedidos expressos até o planejamento de reservas e o acesso ao treinamento. No ano fiscal de 2022, a WellaStore aumentou seu volume de vendas em +30% e sua base de clientes em +10%. Em seus canais de comércio eletrônico para clientes, a empresa cresceu quase 2,5 vezes mais rápido do que o mercado geral de cabelos, sobretudo nas regiões da EMEA e APAC.

Compromisso com ESG

À medida que a empresa continua crescendo, ela reforça seu compromisso com a sustentabilidade e o impacto social mediante seus três pilares: Pessoas, Planeta e Produtos. Em junho de 2022, a Wella Company anunciou seus alvos ambientais e sua participação no Pacto Global da ONU, a maior iniciativa mundial de sustentabilidade nos negócios. Junto com seu segundo aniversário, a Wella Company lançou seu ESG Manifesto, a primeira publicação formal de seu compromisso ambiental, social e de governança (ESG), bem como um novo Código de Conduta, WE Care. A Empresa irá emitir seu primeiro relatório de ESG formal em 2023.

Sobre a Wella Company

A Wella Company é líder mundial em inovação no setor de beleza que combina mais de 140 anos de sabedoria e experiência no setor com o impulso de uma entidade independente recém-formada. Completando dois anos como empresa independente, a Wella Company é uma das empresas de beleza que mais cresce no setor. A empresa possui um portfólio de marcas icônicas profissionais e de varejo para cabelo, unhas e tecnologia de beleza, incluindo Wella Professionals, O·P·I, ghd, Briogeo, Nioxin, Sebastian Professional e Clairol. A empresa atende legiões de artistas e proprietários em toda a comunidade profissional de cabelos e unhas em mais de 100 países. Todos os dias, uma comunidade diversificada de mais de 91 milhões de amantes da beleza e profissionais do setor, influenciadores sociais, embaixadores, seguidores, funcionários e clientes se envolvem e são impactados pelos produtos da Wella Company em todo o mundo. Com a crença de que os negócios podem ser um catalisador para transformações positivas, a Wella Company atua para permitir que pessoas, organizações e sociedades prosperem coletivamente. As metas Ambiental, Social e de Governança (ESG) estão no centro da agenda orientada por propósitos da Wella Company. Sustentabilidade e Diversidade, Equidade e Inclusão são fundamentais para quem somos, como operamos e como respaldamos o setor e as comunidades que servimos. A Wella Company está construindo a melhor empresa de beleza do setor, garantindo que, quando o setor prosperar, teremos prosperidade. Eàmedida que avançamos em nossa agenda para cuidar de nosso planeta e deixar um impacto positivo na sociedade, iremos nos converter em campeões da mudança, cujo legado será digno de nossa história icônica. Para mais informação sobre a Wella Company, acesse www.wellacompany.com e siga-nos no LinkedIn e Instagram.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221201005721/pt/

Contato:

Contato da Wella Company: Hilary Crnkovich

Diretora de Comunicações e Sustentabilidade

Tel.: +1 646-217-1700



E-mail:[email protected]

Fonte: BUSINESS WIRE