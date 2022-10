Inovações tecnológicas estão moldando a vida dos brasileiros

O Brasil ficou em sexto lugar entre os países que mais geraram empregos no mundo com energia solar fotovoltaica em 2021. Foram mais de 100 mil vagas, segundo dados do Irena (Agência Internacional de Energia Renovável). O avanço da energia renovável é parte da teia das novas tecnologias que devem moldar a vida dos brasileiros nos próximos anos.

Implantada em 5 de julho no país e prevista para chegar em todas as capitais até 27 de novembro, a internet 5G, por exemplo, prevê a ampliação da conectividade, interatividade, entre outros benefícios que vão impactar o cotidiano. “É a quinta geração de rede móvel, que promete aumentar a velocidade de conexão, reduzir o tempo de resposta e melhorar a capacidade de conexão simultânea”, afirma Diego Roque, CEO da Ninja Brindes.

O uso de soluções 5G pode representar um benefício de R$ 590 bilhões por ano para a economia brasileira, segundo um estudo realizado em parceria pelo Ministério da Economia, PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e a consultoria de negócios Deloitte.

No dia a dia, a vantagem mais notória será a internet ultrarrápida no smartphone. O 5G pode chegar a velocidade entre 1 e 10 Gbps, o que significa uma diferença de 100 vezes em comparação ao 4G. De todo modo, o potencial do uso do 5G é muito mais amplo.

Um exemplo prático é que, segundo o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE), será possível analisar a geração energética de uma determinada região, transmitir os dados de forma rápida, e tomar decisões baseadas em evidências em tempo real. O que pode evitar apagões inesperados ou instabilidade elétrica.

Para a geração de energia solar e eólica, tais tecnologias são especialmente importantes, uma vez que dependem de variáveis climáticas para o funcionamento pleno. Em combinação com a inteligência artificial (IA), a expectativa é que o 5G também, por sua vez, impulsione sistemas de automação residencial.

Ainda que o país tenha mais de 28 milhões de pessoas sem acesso à internet, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), carteira de trabalho digital e agendamento a serviços públicos por aplicativo são parte de uma realidade atual. Deste modo, o potencial de um novo modo de vida apoiado nas inovações tecnológicas também depende de garantias igualitárias ao acesso digital.

