Inscrições para módulo de Consciência Corporal para Músicos abrem nesta quinta

As inscrições para o curso “Fortalecendo Autoconfiança e Competência na Performance Musical”, ministrado pela musicista e professora de Técnica Alexander Eleni Vosniadou, serão abertas nesta quinta-feira, 20 de abril. Todo o programa será on-line, de 4 de maio a 15 de junho, às quintas-feiras, das 9h30 às 11h, na sala CCPM (Consciência Corporal para Músicos) do Zoom.

Este é um dos módulos do curso completo de Consciência Corporal para Músicos 2023, e quem quiser participar deste poderá fazer a inscrição, pois os módulos são independentes.

De acordo com Eleni Vosniadou, é comum que durante a performance musical, especialmente em momentos significativos como audições e apresentações, o instrumento primário – corpo/mente – tenha um desempenho diferente do que no estudo. “Existem várias fases na preparação, e cada uma exige uma estratégia, desde o momento da escolha da música ou fechamento de um compromisso até a fase de pós-performance”, afirma.

Durante este módulo, os alunos aprenderão a escutar o que o corpo e a mente necessitam ao longo de cada etapa de preparação para a performance (antes, durante e depois) e estudar como acessar os próprios recursos físicos, mentais e emocionais para fortalecer a autoconfiança, a escolha e a performance otimizada.

Alguns dos destaques deste módulo são as táticas de estudo inteligente; etapas da preparação e as distintas necessidades; desmistificação de bloqueios mentais e emocionais; conexão com o propósito mais profundo e o prazer como forças motivadoras; “adrenalina” – nosso poder e força secreta; e apoio e colaboração. Além das experimentações coletivas, cada participante será convidado para escolher uma peça para ser preparada ao longo do módulo, durante o sarau.

O curso é voltado para músicos de todos os níveis de desenvolvimento, amadores ou profissionais, além de professores, estudantes e pessoas interessadas em entender melhor o seu corpo e melhorar a relação com o corpo e a qualidade do seu movimento.

As inscrições podem ser feitas pelo site https://elenivosniadou.com/ccpm-2023/. Até 1º de maio, o valor é de R$ 1.280,00 e pode ser parcelado em até 6 vezes.

O objetivo do curso completo de Consciência Corporal para Músicos é oferecer um olhar holístico, prático e refrescante sobre as principais estruturas e funções do corpo na hora da prática musical. O conteúdo irá proporcionar ferramentas para um movimento livre e otimizado na atividade musical. “Ao longo dos encontros, abordaremos, de forma teórico-prática, as principais articulações, cadeias musculares e funções do corpo, como postura e equilíbrio, respiração livre, movimentos grossos e finos, entre outros. A maior parte dos laboratórios é dedicada à aplicação do mapeamento corporal na hora do fazer musical, com espaço para discussão e trabalho de questões individuais de cada participante”, explica a professora.

Eleni é fundadora e diretora de Consciência Corporal Para Músicos®, que desde 2014 tem capacitado músicos e professores de música em aperfeiçoarem a sua relação com o próprio corpo durante a sua prática musical e vida. Natural da Grécia, ela reside e leciona no Brasil desde 2012.

Possui formação em percussão erudita pelo Neo Odeio Thessalonikis (Grécia) e em Técnica Alexander pelo London Centre for Alexander Technique and Training (Inglaterra), com cursos complementares em Anatomia, Fisiologia e Patologia (Anatomy, Physiology & Pathology ITEC 3, Londres) e Fisioterapia (Universidade Nove de Julho, São Paulo). Foi por meio da conscientização corporal que conseguiu resolver problemas de tendinite crônica, o que potencializou radicalmente a sua performance musical.

No Brasil, Eleni é frequentemente convidada para oferecer palestras e oficinas em instituições e festivais de música, incluindo Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Escola de Música do Estado de São Paulo – EMESP Tom Jobim, Sesc, entre outros.