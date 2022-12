Instalação de energia solar em casa requer etapas específicas

A energia solar também está se tornando realidade para milhares de famílias no Brasil. Segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a instalação de painéis fotovoltaicos no país teve um salto durante o ano de 2022. De janeiro a outubro, o crescimento da potência instalada foi de 44,4%, avançando de 13,8 gigawatts (GW) para 20 GW. Diante disso, essa solução tem se aproximado da fonte eólica, que atualmente é a segunda maior geradora de energia do país, com 22 GW, atrás apenas da fonte hidrelétrica.

Segundo uma pesquisa publicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o território brasileiro recebe mais de 2 mil horas anuais de insolação, correspondente a 15 trilhões de megawatts. Então, com uma incidência solar constante na maior parte do território durante todo o ano e um acesso maior a diferentes linhas de créditos, essa solução, que antes era restrita apenas a pessoas com alto poder aquisitivo, tem se popularizado. Hoje, famílias com diferentes perfis econômicos conseguem financiar e instalar os sistemas no telhado de casa, ficando livres das oscilações de preço da energia elétrica que consomem boa parte de suas rendas além de uma dívida eterna com as concessionárias.

Para quem está cogitando a modalidade solar, Fabio Carrara, CEO da Solfácil, explica quais as principais etapas – desde o desenvolvimento do projeto, passando pela aquisição e instalação – para garantir a melhor experiência e eficiência do sistema e ainda economizar.

Buscar um integrador

O primeiro passo é o mais fundamental para começar um projeto: encontrar um integrador, profissional especializado pelo dimensionamento técnico e financeiro do sistema solar. Isso porque ele é responsável por toda a concepção do projeto, compra de kits, instalação, homologação e também o pós-venda quando necessário. Hoje já são mais de 25 mil especialistas por todo o Brasil.

Simulação

Com base no consumo mensal de energia da conta de luz (Kwh) e na localidade do consumidor, o integrador dimensiona o projeto e busca os equipamentos mais adequados. Em seguida ele apresenta ao cliente junto das informações como custo, quantidade de painéis, geração mensal necessária, área necessária para a instalação e economia.

Financiamento

Instituições financeiras, bancos e fintechs oferecem linhas de crédito especiais de financiamento para promover energia limpa em todo o país, com prazos de pagamento e taxas de juros diferenciadas. Em muitos casos, principalmente em um cenário de crise hídrica que é recorrente no país, a economia gerada mensalmente na conta de luz pode ser utilizada para o pagamento integral da parcela sem gerar qualquer despesa extra.

Projeto de instalação

A partir de visitas técnicas e estudos, o integrador também será o responsável por avaliar a infraestrutura adequada para receber as placas, além da incidência de ventos, circulação de ar e o espaço total da superfície, detalhes importantes que podem comprometer o desempenho do sistema.

Instalação e funcionamento

Feita a aquisição de todos os equipamentos nos distribuidores e após a entrega no local, chegou o momento principal de todo o processo: a instalação. Nessa etapa, os técnicos integradores precisam subir no telhado para fixar os suportes dos painéis fotovoltaicos e conectar os cabos, removendo algumas telhas quando necessário.

Finalizada a montagem das placas e inversores, eles entram em contato com a distribuidora local para que a mesma faça a conexão do sistema com a rede por meio de um relógio de força bidirecional, mais conhecido como homologação. O prazo médio de substituição é de 5 dias para residências, podendo variar em cada cidade.