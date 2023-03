Instituto Horas da Vida entrega mais de 119 mil benefícios

Em 2022, a organização sem fins lucrativos Instituto Horas da Vida promoveu 119.944 benefícios em saúde para a população brasileira em situação de vulnerabilidade social, por meio de uma rede de profissionais de saúde, ONGs e empresas parceiras.

Dos atendimentos, 40.425 foram triagens, consultas médicas, teleconsultas e orientações de profissionais de saúde por telefone. Outras 67.630 ações foram exames e doações de cestas básicas, medicamentos, EPIs e outras. Além disso, o Horas da Vida promoveu atividades educacionais, entre palestras on-line com temas de saúde, entrevistas, encontros on-line, impactando com conteúdos de prevenção e saúde cerca de 11.889 pessoas. Estes são números que comprovam a dimensão do trabalho realizado por todos os envolvidos.

O Instituto Horas da Vida tem como objetivo promover o acesso à saúde primária para pessoas em vulnerabilidade social, e seu impacto positivo para a população é visível. De acordo com o relatório, para cada R$ 1,00 investido em 2022, o instituto conseguiu retornar R$ 5,90 em benefícios para a sociedade. Desde o início das atividades, já foram mais de 1.600.000 pessoas impactadas pelo Horas da Vida, em nove anos de atuação. A média de retorno para a sociedade dos últimos três anos é de R$ 7,90 para cada real investido na instituição.

No último ano, por meio de parcerias com grandes empresas, o instituto conseguiu realizar eventos como mutirões de saúde; ação de combate ao colesterol alto no metrô de São Paulo, com uma versão para cada estação, além de exposição sobre diabetes nas estações de trem; ação de saúde da mulher com exames gratuitos na capital paulista; e também uma importante live sobre a temática ESG.

A instituição também recebeu os selos GPTW – Great Places to Work e Pra Quem Doar, além de uma gratificante homenagem da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo – FEHOSP, pela excelência e relevância do trabalho realizado.

“O ano de 2022 foi um ano de importantes ações do Instituto Horas da vida e de seus parceiros. Conseguimos levar atenção primária em saúde para quem mais precisa, e estamos muito satisfeitos com os resultados alcançados. Mas a meta para 2023 é ainda mais ambiciosa! Queremos ampliar os profissionais voluntários, as parcerias com grandes empresas e estimular a cultura da doação para a saúde nas pessoas que têm esta possibilidade e intenção, pois cada real doado faz uma grande diferença na vida das pessoas atendidas”, comentou Rubem Ariano, CEO do Horas da Vida.

Ao todo, 17 especialidades de saúde foram oferecidas ao longo do ano passado: cardiologia, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, fisioterapia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia e obstetrícia, neurocirurgia, neurologia, nutrição, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, psicologia e psiquiatria.

E 2022 foi mais um ano de parceria entre o Instituto Horas da Vida e o Instituto Sabin, por meio do programa Saúde+, que beneficiou 14 organizações sociais pelo Brasil, com 237 pessoas atendidas, que receberam tratamento completo e gratuito em atenção primária. O programa ofereceu consultas médicas realizadas por meio da plataforma de telemedicina da Filóo Saúde, exames nos laboratórios do Grupo Sabin de Medicina Diagnóstica e também ações de prevenção de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs).

O público-alvo do instituto consiste em pessoas de todas as idades, garantindo a universalidade do atendimento, e a única restrição é ter renda familiar de até três salários mínimos, além de ser assistido pelas entidades cadastradas junto ao Instituto Horas da Vida.

Sobre o Instituto Horas da Vida

O Instituto Horas da Vida é uma instituição sem fins lucrativos que atua desde 2013 por meio de uma rede de voluntários de profissionais da saúde, promovendo a inclusão social e o acesso gratuito à saúde para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A organização atua com foco na atenção primária em 17 especialidades e possui ações como consultas, exames, mutirões, palestras sobre saúde e doação de óculos. Possui, entre outras certificações, o Selo Doar, que atesta a transparência nas ONGs brasileiras. Desde o início da pandemia do Covid-19, tem desenvolvido projetos especiais e parcerias em benefício de grupos diretamente atingidos, como idosos, hospitais filantrópicos e os próprios profissionais de saúde.