Integração de soluções impulsiona segurança baseada em princípios de Zero Trust

Acesso remoto seguro e capacitação da força de trabalho; redução de risco do usuário privilegiado e de terceiros; e acesso seguro à TI multicloud/híbrida e a DevOps são alguns dos fatores que impulsionam as organizações a implementar a rede de acesso de confiança zero (ZTNA, na sigla em inglês).

Para aprofundar o tema, o webinário Integração do Appgate SDP e CrowdStrike Falcon ZTA demonstrará como as organizações podem minimizar o acesso não autorizado a dados, aplicativos e recursos de computação em redes a partir da definição de políticas de segurança baseadas nos princípios Zero Trust de privilégio mínimo.

“A combinação das tecnologias de controle de acesso e de proteção de endpoint em nuvem permite uma tomada de decisão rápida e assertiva com base na integridade do dispositivo, com monitoramento dinâmico do comportamento e das modificações, não apenas no momento da autenticação, mas a cada interação do usuário, para restringir ou negar o acesso, seja local ou em nuvem”, explica Marcos Tabajara, country manager da Appgate no Brasil.

Entre os tópicos que serão abordados no evento estão:

– Funcionamento da integração do SDP com o CrowdStrike Falcon ZTA através de API;

– Como o SDP pode condicionar o acesso a recursos críticos mediante mudanças na postura do usuário;

– Acesso dinâmico do usuário baseado no risco do dispositivo obtido do CrowdStrike Falcon ZTA.

O webinário ocorre nesta quinta-feira (26), a partir das 15h. A inscrição é gratuita e pode ser feita no link: https://bit.ly/39Qr02r