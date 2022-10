Inteligência artificial ajuda empresas a construir uma marca sólida

Não é de hoje que a IA tem sido protagonista em estratégias de negócios em diversos setores e seu uso tem aumentado significativamente. Com os avanços tecnológicos, as empresas passam a ter mais acesso aos dados armazenados em nuvem.

Segundo o International Data Corporation Brasil (IDC) mais de 50% das empresas que usam inteligência artificial são mais ágeis do que as que não usam.

Isso porque com auxílio dessas ferramentas é possível criar estratégias hiper personalizadas, com segmentações mais assertivas para cada grupo de clientes.

Quando a IA é usada de maneira estratégica e coordenada, se torna uma aliada para prever as tendências de mercado e os comportamentos dos clientes.

“O uso das funcionalidades do CRM junto com a inteligência artificial é uma excelente forma de conhecer a fundo quem é seu cliente e criar estratégias de venda direcionadas para esse público. As empresas têm utilizado essa estratégia para fortalecer suas marcas e trabalhar com uma divulgação orgânica”, comenta Diego Bañuelos, CEO do sistema de CRM Upnify.

As estratégias que se beneficiam da tecnologia ligada ao tradicional marketing têm sido aplicadas nas empresas que buscam inovação. O mais comum para essa junção é aliar a IA, prevendo tendências, ao uso dos sistemas CRM, que viabiliza traçar o perfil do cliente, orientando as empresas na tomada de decisões mais assertivas.

A consultoria Delloite, em entrevista com executivos de diversos ramos, constatou que 92% dos gestores estão dispostos a investir na combinação de marketing com novas tecnologias.

No entanto, ainda existem barreiras para que essa implementação aconteça. Isso porque ainda há muito ceticismo e dúvidas em relação ao uso da tecnologia, principalmente em relação à qualidade dos dados e complexidade dessa junção.

O cenário atual demonstra que as empresas ainda optam pela inteligência artificial de forma muito restrita e discreta em suas estratégias, em contrapartida, o uso dessa estratégia tecnológica mostra que há um crescimento maior dos negócios, de 4% para 14%, também segundo a IDC.

O CEO da Upnify corrobora com esse dado e considera que diante da grandeza digital, sem o uso dessas novas tecnologias unidas ao marketing e o CRM, fica quase impossível conhecer seus clientes com clareza e desenvolver estratégias eficientes para seu público.

De acordo com um estudo feito pela IBM, 32% das empresas irão entender e estudar melhor os sentimentos e percepções dos consumidores usando IA, o que representa um crescimento de 50% das vendas, até 2024. O estudo também revelou que 20% do valor da marca estará ligado à experiência do consumidor, evidenciando uma tendência do uso do CRM com a inteligência artificial, impactando em diversos pontos da jornada do cliente.

Para estruturar uma estratégia de marketing atual, se faz necessário utilizar campanhas segmentadas para seus diferentes grupos de consumidores. Dessa forma, a marca é fortalecida, pois colabora para que a experiência e jornada do cliente seja qualificada em cada passo da compra, pensando para além do sucesso do cliente.